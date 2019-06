Gia cảnh đáng thương của bé gái 14 tuổi bị cậu ruột xâm hại đến mang thai

Liên quan tới vụ bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột hãm hiếp có thai, hôm qua (23/6), cơ quan chức năng đã tiến hành di lý đối tượng L.V.C (SN 1974) về huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng L.V.C được xem là đối tượng nghi vấn xâm hại bé L. (14 tuổi, cháu ruột của C.) Vụ việc được phát hiện vào chiều 21/6, khi Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM) tiếp nhận đơn trình báo về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để phá.

Đại diện bệnh viện Từ Dũ làm việc với công an. Ảnh: Lao động

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều tối 21/6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, tiếp nhận trình báo của Bệnh viện Từ Dũ về trường hợp bé gái N.T.L, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Tiền Giang mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện nạo phá thai.

Trong quá trình theo dõi bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy bé L có những biểu hiện lạ nên gặng hỏi về việc ai là người làm bé có thai. Khi nghe bác sĩ hỏi, bé L sợ hãi, khóc và nói chính cậu ruột là ông L.V.C (SN 1974) nhiều lần xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, Bệnh viện Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận1), lực lượng công an xuất hiện và đưa ông C. về trụ sở để làm việc. Được biết. bé L. mồ côi cả cha lẫn mẹ nên được ông C là cậu ruột nuôi dưỡng từ lúc 9 tuổi đến nay.

Theo Tổ Quốc, bé L trước đây sống cùng gia đình tại Đồng Tháp, gia đình có 3 anh em, L. là con gái út trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân. Khi bé L. lên 2 tuổi, mẹ bé qua đời trong một lần đi ra đồng chích điện bắt cá và bị điện giật.

Người cha một mình nuôi 3 đứa con, vậy nhưng một thời gian sau ông bị đột quỵ và nằm liệt một chỗ, 3 anh em L. đành nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Khi L. lên 9 tuổi thì cha qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé L. cho người khác nuôi, gửi L. và người anh lớn về ở với bà ngoại (82 tuổi) và cậu ruột (45 tuổi, chưa có gia đình) ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Gia cảnh rất khó khăn, thu nhập trong nhà chỉ dựa vào số tiền trợ cấp mồ côi của 2 anh em, 400.000 đồng/người. "Con nhớ lần đầu con bị cậu làm chuyện đó là vào năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Thường con ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó, vì quá sợ nên con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể lại với ai", L. kể lại.

Bé L. cũng cho biết thêm, hàng ngày ở nhà vẫn đi học và lo việc nhà, nấu cơm cho bà và cậu hàng ngày. "Mới đây con bị chảy máu cam, cậu phát hiện rồi đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. Cậu còn dặn là lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai", L. nói.

Trao đổi với PV NLĐ, bà Trần Thị Ngọc Nữ - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho biết, đây là một vụ việc nghiêm trọng, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Hiện, Hội đã vào cuộc và phối hợp với bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và Công an quận để làm rõ mọi việc.

