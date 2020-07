Ghen tuông, thanh niên rủ bạn đi chém tình địch

Ngày 1/7, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Quang Vinh (23 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) 12 năm tù và Nguyễn Văn Quốc Khánh (20 tuổi, ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo cáo buộc, tối 19/8/2019, Vinh và Khánh ngồi nhậu gần bờ hồ phường Tân An (TP Hội An, Quảng Nam).

Tại đây, Vinh kể Khánh nghe chuyện bắt gặp anh N.V.Th. (26 tuổi, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) chở người yêu mình đi chơi, ăn uống.

Vinh và anh này xảy ra xô xát nhưng không có ai bị thương. Sau đó, Vinh tiếp tục phát hiện chị anh Th. và người yêu mình nhắn tin tình cảm với nhau.

Do đó, Vinh rủ Khánh cùng đi đánh anh Th. Sau đó, Khánh chở Vinh mang theo một con dao bầu và một cây đao đi tìm anh Th. nhưng không gặp.

Sau đó, cả hai về nhà cất hung khí rồi tiếp tục đi dạo. Khi đến nhà hàng Đá Trắng (phường Minh An, TP Hội An), Vinh phát hiện anh Th. ở trong nên cả hai cùng về nhà lấy hung khí rồi quay lại đứng chờ.

Thấy anh Th. từ nhà hàng đi ra, cả hai bám theo áp sát. Lúc này, Vinh ngồi sau dùng đao tấn công vào đầu, cổ anh Th. khiến bị hại ngã xuống đường.

Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Th. được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 13%.

Đến ngày 24/8, Vinh đến Công an TP Hội An đầu thú.

