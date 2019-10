Ghen tuông, dùng kéo đâm chết người yêu rồi tự sát

Ngày 30-10, TAND tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án án hình sự và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Nghị (SN 1988, ngụ xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội "Giết người".



Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến nữ nhân viên ngân hàng bị đâm chết

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Bình, sáng ngày 1-4-2019, do nghi ngờ người yêu ở cùng xã là chị Trần Thị Thu H. (SN 1994) có người yêu mới nên Nghị đi xe ôtô đến Chi nhánh Ngân hàng BIDV TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) tìm chị H. để nói chuyện.

Sau đó, Nghị điều khiển xe ôtô chở chị H. tới bãi đất trống ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Trên đường đi, Nghị liên tục dọa chị H. nếu không chung thủy thì cả hai sẽ chết.

Lúc đó, chị H. thấy ông Lê Văn Vẻ (ngụ phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) ở gần đó nên đã mở cửa xe ôtô chạy đến cầu cứu rồi ngồi lên xe máy của ông Vẻ nhờ chở đi. Thấy vậy, Nghị liền điều khiển ôtô lao tới tông vào xe máy khiến cả hai người ngã văng ra đường.

Nghị cầm kéo (đã chuẩn bị sẵn) xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, cổ khiến chị H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Nghị dùng kéo tự đâm vào người mình để tự sát nhưng không chết.

Với hành vi giết người man rợ của mình, Phạm Văn Nghị đã bị HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình tuyên mức án cao nhất là "Tử hình".

Liên quan đến vụ việc này, trung tá Nguyễn Chí Kiều, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, đã bị Bộ trưởng Bộ Công an giáng 2 cấp bậc (từ trung tá xuống đại úy) và hạ bậc lương do đứng nhìn Nghị đâm chết chị H. mà không có biện pháp can thiệp.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật