Số phận kém may mắn

Câu chuyện buồn trên kể về cuộc đời của phạm nhân Phạm Văn Hưng (SN 1978, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Chúng tôi gặp Hưng trong một ngày mưa rét tháng 3/2019 tại trại giam Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội).

Chia sẻ về cuộc đời mình, Hưng kể với một giọng trầm buồn: Mồ côi mẹ từ lúc còn rất nhỏ, bố Hưng ở vậy nuôi 3 người con khôn lớn trưởng thành. Khi đến tuổi cập kê, Hưng để ý tới một cô gái tên Linh (người cùng làng). Trong mắt anh, Linh là cô gái xinh xắn, duyên dáng và chăm chỉ. Trước tấm chân tình của Hưng, Linh đã đồng ý về chung một mái nhà. Năm 2000, Hưng và chị Linh đến với nhau trong sự chúc phúc của mọi người.

Ánh mắt hướng về phía xa xăm, Hưng nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời mình: Những ngày đầu của cuộc sống hôn nhân trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng lúc nào cũng ríu rít tiếng cười đùa. Vài năm sau, Linh sinh cậu con trai đầu lòng trong niềm vui mừng khôn xiết của 2 bên gia đình nội ngoại. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi đúng vào thời điểm đó bố Hưng cũng ốm liệt giường. Để có người chăm con, chăm bố, Linh khuyên chồng ở nhà còn cô ấy sẽ chạy chợ để lấy tiền nuôi gia đình. Trong tình cảnh ấy, thấy phương án đó là tạm ổn nên anh Hưng đồng ý.

Hưng mong muốn cải tạo thật tốt để sớm trở về với các con, người thân và làm lại cuộc đời. Ảnh: Đ.Phong

Chạy chợ được một thời gian, chị Linh bắt đầu có nhiều biểu hiện khác thường như ăn diện hơn, nhiều hôm đi sớm về muộn. Thậm chí, không ít lần lấy cớ phải đi lấy hàng xa, vợ Hưng đã không về nhà ngủ. Trong lời ăn tiếng nói thường than thở số mình không may mắn, nhất là rất hay so sánh chồng mình với chồng người khác.

Lúc đầu, Hưng chỉ nghĩ có thể do áp lực kinh tế gia đình nên vợ nhiều lúc than thở vất vả cũng là lẽ đương nhiên. Chính vì vậy, những lần vợ đi về muộn Hưng đều thông cảm.

Không lâu sau đó, thông tin mọi người rỉ tai nhau về việc chị Linh lén lút quan hệ với một người đàn ông lái taxi cũng đến tai Hưng. Lúc đầu, Hưng không tin đó là sự thật vì trong lòng luôn nghĩ rằng vợ mình là một người phụ nữ nết na. Tuy nhiên, tin đồn cứ mỗi ngày một lan rộng, ánh mắt của mọi người mỗi lần gặp Hưng cũng trở nên ái ngại hơn.

Và điều gì đến cũng đã đến. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hưng kể với một giọng trầm buồn: Hôm đó, Linh chở 2 đứa con đi bảo cho đến nhà bạn chơi. Đợi đến tối không thấy vợ đèo con về, Hưng đi tìm thì thấy hai đứa trẻ ở nhà một người quen còn vợ thì đang ngồi hát với người đàn ông lạ mặt trong quán karaoke. Bị chồng bắt tại trận nhưng Linh vẫn ương bướng cãi lại: Chỉ là đi hát trong sáng thôi có gì mà phải làm ầm lên.

Buồn và giận vợ, Hưng đề nghị Linh ly hôn và ra điều kiện 2 đứa con nhỏ anh sẽ nuôi dưỡng. Hưng viết đơn đưa cho vợ ký rồi gửi ra xã, cán bộ xã đã vào tận nhà để hòa giải. Sau khi nghe cán bộ giải thích những việc làm sai trái của mình, vợ Hưng đã nhận lỗi và hứa sẽ cắt đứt quan hệ bên ngoài, chuyên tâm vào chăm sóc chồng con. Nhìn 2 đứa con nhỏ khóc lóc đòi mẹ ở cùng, Hưng lại mềm lòng tha thứ cho vợ.

Sau đó, Hưng quyết định đi làm phụ hồ để có tiền phụ giúp vợ nuôi con. Nhưng Hưng không bao giờ ngờ được chính cái quyết định này lại là mầm mống cho việc vợ mình có quan hệ bất chính với người bạn học sau này.

Chết lặng khi bắt gặp vợ và bạn học trong nhà nghỉ

Chủ thầu xây dựng nơi anh Hưng làm việc là Khanh, vốn là bạn học cũ. Do là chỗ quen biết, nên Hưng thường xuyên rủ Khanh về nhà mình chơi. Lúc thì chén chè, khi chén rượu. Nhưng có nằm mơ, Hưng cũng không thể nghĩ rằng, chính việc làm đó của mình đã tạo cơ hội cho Khanh và vợ mình “đong đưa” nhau.

Chuyện Linh và Khanh lén lút quan hệ ngoài luồng như nhát dao cứa vào trái tim vốn vừa mọc da non của Hưng.

Vào một ngày cuối năm 2012, Hưng chở quần áo ra chợ cho vợ bán rồi đi làm. Tới chỗ làm, Khanh bảo Hưng đi nhận công trình mới ở một huyện khác cách nhà chừng vài chục cây số. Vì nghĩ đi làm xa lâu ngày nên Hưng quay về nhà lấy thêm vài bộ quần áo. Trên đường về Hưng gặp một người hàng xóm cho biết vừa thấy chị Linh và Khanh vào nhà nghỉ Sinh Thái.

Một hình ảnh xúc động tại Trại giam Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Đ.Phong

Không kìm được cảm xúc, Hưng lập tức phóng xe tới thẳng nhà nghỉ nơi vợ và Khanh vừa vào. Khi đạp cửa xông vào phòng, trước mắt Hưng là cảnh tượng Linh và người bạn học của anh đang nằm trên giường ôm ấp nhau. Trong lúc điên dại, Hưng đã dùng dao nhọn tước đi mạng sống của Khanh và Linh.

Sau khi đâm vợ và bạn học, Hưng đã chạy về nhà anh trai của mình và kể lại toàn bộ sự việc. Người anh trai đã khuyên Hưng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau đó, Hưng bị Tòa xử 20 năm tù vì tội "Giết người".

Thời gian thi hành án tại Trại giam Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội), Hưng luôn cố gắng cải tạo thật tốt với ước mong sớm được giảm án về với các con, người thân và làm lại cuộc đời mình.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Đại Phong

