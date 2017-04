Gặp cướp ngân hàng có súng, làm gì để phòng và chống?

Cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh vừa họp đánh giá sơ bộ về vụ cướp ngân hàng, đồng thời khẩn trương triển khai các phương án truy bắt hung thủ.

Theo đó, chiều 26/4, một vụ cướp đã xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tên cướp móc ra một vật giống như súng, đe dọa và khống chế nhân viên kế toán, yêu cầu đưa tiền.

Anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên giao dịch kể: “Lúc tên cướp đẩy cửa bước vô, tôi đang ở quầy giao dịch số 1. Hắn chĩa súng vào chúng tôi rồi hô “cướp ngân hàng đây!”. Tên cướp đưa 2 cái giỏ rồi kêu để tiền vô đó. Hắn khống chế tất cả các anh em trong phòng và chĩa súng vô từng người”.

Do tên cướp cầm súng nên mọi người rất hoảng sợ và làm theo yêu cầu. Anh Sang nói: “Hắn liên tục hăm doạ, nếu ai chống cự sẽ bắn. Sau khi gom xong tiền, tên cướp yêu cầu tất cả các nhân viên vô kho đóng cửa lại, còn tên cướp ra ngoài lấy xe chạy”.

Từ lúc xông vào ngân hàng khống chế các nhân viên, tên cướp lấy tiền rồi tẩu thoát chỉ khoảng hơn 2 phút. Tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là hơn 1,5 tỷ đồng và 35.900 USD. Sau khi lấy tiền xong, đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sự việc này ngay sau đó đã tạo sự chú ý đặc biệt trong dư luận với nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người còn chỉ trích việc bảo vệ ngân hàng vừa thấy tên cướp xông vào đã vội chạy lên lầu để trốn là chưa tròn nhiệm vụ.

Tên cướp yêu cầu nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh gom tiền. Ảnh cắt từ camera an ninh

Để lý giải cho việc bảo vệ ngân hàng có nên đối đầu với cướp có súng hay không, chúng tôi đã trao đổi với những người làm trong ngành ngân hàng, các công ty bảo vệ và người am hiểu về pháp luật.

Ông Hùng, một lãnh đạo phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh đặt tại Hà Nội cho biết có nhiều ngân hàng ký hợp đồng với đội ngũ cảnh sát bảo vệ để làm nhiệm vụ bảo về ngân hàng. Tuy nhiên, thông thường thì bảo vệ ngân hàng là nhân viên thuộc công ty “con” của ngân hàng. Công việc chính của họ là quản lý tài sản tại trụ sở và hàng (tiền, ngoại tệ…) đi trên đường. Họ chỉ được trang bị gậy và roi điện, còn súng bắn đạn cao su thì hiện không được sử dụng.

“Lúc bình thường thì bảo vệ trông coi xe cộ, mở cửa cho khách hàng ra vào. Nói là bảo vệ chứ thực chất có nhiều trường hợp người bình thường được đưa vào làm bảo vệ, sau đó cho đi học vài khóa huấn luyện. Do vậy, những bảo vệ này một khi gặp cướp có súng thì… chạy”, ông Cường cho hay.

Một chuyên gia trong ngành bảo vệ cho biết, do đặc thù của ngành nghề là liên quan đến tiền nên vấn đề an ninh đóng vai trò rất quan trọng. Vì thế, mỗi ngân hàng, mỗi đơn vị kinh doanh đều tự trang bị cho mình những phương tiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của mình. Sự phối hợp của các cơ quan hữu quan cũng sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn đó; ví dụ, phối hợp với Cảnh sát để thực hiện công tác bảo vệ các xe tiền và kho tiền trong chương trình kho quỹ tập trung của Ngân hàng.

Ngoài ra, hệ thống ngân hàng và các đơn vị kinh doanh đặc thù sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan công an ví dụ có thể kết nối hệ thống báo động tới cơ quan công an gần nhất để có thể phản ứng nhanh nhất có thể.

Bên cạnh việc đầu tư trang bị biện pháp an ninh như hệ thống cảm biến nhiệt, cảm biến hồng ngoại, hệ thống camera, hệ thống báo động... hoạt động 24/24h thì các ngân hàng cần chú trọng tới vấn đề đào tạo nghiệp vụ và các kỹ năng mềm cho nhân viên ngân hàng. Thực tế, một số nhà băng thường tổ chức các khóa đào tạo dành cho nhân viên của mình về cách ứng xử trong tình huống xảy ra cướp.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại Vietcombank chi nhánh Duyên Hải.

Đồng thời, nếu có khách hàng tại nơi diễn ra vụ cướp, có những điều các khách hàng tại ngân hàng chưa được biết và có thể dẫn tới những hành động sai lầm thì nhân viên ngân hàng cần phải có sự hướng dẫn cho khách hàng nhằm bảo vệ an toàn và quyền lợi cho họ.

“Trong mọi trường hợp, chúng ta đều phải ưu tiên tính mạng con người nên cần phải giữ bình tĩnh, hợp tác theo yêu cầu của tên cướp bởi lẽ mục đích của chúng là tiền. Đồng thời, cần quan sát kỹ tên cướp về trang phục, hình dáng, cử chỉ, dấu hiệu đặc biệt để cung cấp các thông tin hữu ích giúp cơ quan điều tra tìm ra đối tượng”, vị này lưu ý.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Hình sự (C45 – Bộ Công an), tội phạm cướp ngân hàng có chiều hướng ngày càng manh động, liều lĩnh và hành động thì ngày càng trắng trợn hơn so với rất nhiều, thủ đoạn tinh vi và số tiền chúng chiếm đoạt thì lớn. Để đạt được mục đích thì chúng thường dùng thủ đoạn cướp táo tợn với ý thức chiếm đoạt bằng được tài sản đó và có thể gây nguy hiểm cho nhiều người.Trước đây tội phạm chủ yếu nhằm vào các tiệm vàng nhưng hiện nay thì các phòng giao dịch hay khách hàng với số lượng giao dịch tiền mặt lớn mang theo lại trở thành mục tiêu của các đối tượng tội phạm này.

Trung tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài - Cục Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh: Tội phạm cướp ngân hàng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đe doạ trực tiếp đến tính mạng, thân thể của các nhân viên ngân hàng, của khách hàng cũng như người dân xung quanh. Số lượng tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ cướp này rất lớn do vậy các đối tượng thường liều lĩnh, dùng những hung khí nguy hiểm và có độ sát thương cao sẵn sàng gây nguy hiểm cho nhiều người nhằm mục đích tẩu thoát và chiếm đoạt số tiền .

“Công tác bảo vệ ngân hàng theo tôi so với giai đoạn trước thì đã có chú trọng hơn rất nhiều, tuy nhiên so với tính chất của loại tội phạm cướp ngân hàng thì vẫn còn nhiều ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu này. Nhiều ngân hàng không bố trí bảo vệ bên trong và ngoài cửa để đảm bảo cho việc nhân viên bảo vệ là người phát hiện vụ việc ngay lập tức và có phương án để đối phó. Nhân viên ngân hàng còn thiếu nhiều kỹ năng để xử lý những tình huống như khi tình huống nó phát sinh ra thì ngay lập tức anh phải làm gì, cái này thì cần thường xuyên được tập huấn. Trong khi đó, nơi trông giữ phương tiện của khách hàng thì nhiều nơi còn sát với đường giao thông, khi khách hàng giao dịch xong cầm một túi tiền ra mà ngay cạnh đường giao thông thì đó cũng là cơ hội rất là thuận lợi để cho các đối tượng cướp giật", Trung tá Nam chia sẻ.

Trung tá Nam cũng cho biết, hiện nay Cục Cảnh sát Hình sự đã đề xuất với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục và các thủ trưởng cấp trên chỉ đạo Viện khoa học hình sự nghiên cứu các thiết bị an ninh để phục vụ cho công tác bảo vệ, phát hiện và điều tra các đối tượg cướp ngân hàng. Ngoài ra, C45 cũng đã cử cán bộ phối hợp công an các địa phương để tiến hành điều tra các vụ án cướp ngân hàng để nhanh chóng đưa ra xét xử, đem lại sự bình yên cho xã hội, cho nhân dân và hệ thống ngân hàng.

Nhật Tân