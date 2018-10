Gần 20 học sinh mang hung khí dàn trận giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Ngày 24/10, ông Bùi Đình Hà, Trưởng công an thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) nói: "Thật may Công an thị trấn phối hợp với Công an huyện Quế Phong đã đến kịp thời ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến, nếu không chưa biết sự việc sẽ xảy ra hậu quả thế nào".

Công an làm việc với nhóm học sinh.

Theo lời khai của các thanh niên, chiều 23/10, do 2 người bạn cùng lớp cấp 3 một ngôi trường ở địa phương mâu thuẫn tình cảm nên 2 bên đã lôi kéo bạn bè (gồm 19 người) mang theo hung khí đến giải quyết.

Khi họ vừa dàn trận, tay gậy, tay dao định nhảy xổ vào nhau huyết chiến thì công an ập đến tước hung khí gồm, 1 bình xịt cay, 1 dao cán gỗ dài 45 cm, 1 dao lưỡi inox dài 40 cm, 1 tuýp sắt, 3 xe máy, 2 xe đạp điện và dẫn giải tất cả về trụ sở.

Họ phần lớn là tuổi 15 đến 17, đang học sinh nên Công an huyện Quế Phong giao cho Công an thị trấn Kim Sơn giải quyết sự việc.

Xét thấy hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra nên công an thị trấn lập biên bản, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

