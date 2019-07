Vụ gần 2 năm đòi mảnh xương cho cha: Khởi tố bị can người cháu

Như VietNamNet đã đưa, chiều 28/11/2017, gia đình anh Nguyễn Công Xô (SN 1981, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) thay áo, đổi tiểu cho bố là ông Nguyễn Công Việt (SN 1930).

Theo lời anh Xô, hôm đó, sau khi rửa hài cốt cha, xếp vào tiểu thì anh Nguyễn Công Chiêu (SN 1973, ở Yên Phong, Bắc Ninh, cháu gọi bố anh Xô bằng bác ruột) lấy một số xương của bố anh.

Vợ chồng anh Xô cố ngăn nhưng không được. Anh Xô cũng đã nói chuyện, những mong anh Chiêu mang trả lại xương của cha để anh chôn cất bố được vẹn toàn. Nhưng anh Chiêu không trả lại mà còn thách thức.

Ngày 21/6, Chiêu mới bị khởi tố bị can dù vụ án đã được khởi tố từ cuối năm 2018. Mới đây, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chiêu về tội “Xâm phạm hài cốt”.

Điều đáng nói, dù Công an vào cuộc, nhưng sau gần hai năm đi đòi mảnh xương cho cha của anh Xô vẫn bế tắc.

Bởi sau khi khai quật và khám nghiệm hài cốt cụ Việt đem đi giám định cùng mẩu xương thu giữ từ anh Chiêu, kết quả cho thấy: Giám định hình thái không xác định chính xác phần xương cả tay trái gửi giám định ngày 19/10/2018 (mẩu xương thu giữ từ anh Chiêu) có phải là một phần trong bộ hài cốt của cụ Việt hay không.

