Gã trai 17 tuổi bị tố khống chế bé gái, ép làm 'chuyện người lớn' trên tầng thượng chung cư

Ngày 10/3, Công an TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang củng cố hồ sơ xử lý Võ Hoàng Bách (17 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi "Giao cấu với trẻ em từ 13 đến 16 tuổi". Nạn nhân là Huyền Trang (tên đã thay đổi, 16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định)

Trước đó, gia đình Trang dắt bé tới công an trình báo việc bé gái bị Bách giao cấu. Theo đó, bé gái và Bách có quen biết với nhau và thường hay nói chuyện.

Sáng 19/2, Bách dẫn bé Trang lên tầng thượng chung cư phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để chơi. Tại đây, thanh niên 17 tuổi dùng vũ lực khống chế bé gái rồi giao cấu. Thực hiện xong hành vi, Bách yêu cầu Trang không được kể với ai.

Gia đình phát hiện bé có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi và biết chuyện. Gia đình sau đó tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé gái trước sự giám hộ của gia đình. Công an đã mời Bách tới làm việc. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

