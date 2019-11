Gã "nghịch tử" chém bố vợ lĩnh án

TAND thành phố Hà Nội vừa xét xử Đỗ Đình Ngọc (SN 1992, trú tại Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người".

Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên toà cho thấy, bị hại trong vụ án là ông Lê Đỗ Bắc (SN 1976, trú cùng địa phương, bố vợ của Ngọc). Năm 2014, Đỗ Đình Ngọc kết hôn với con gái ông Bắc là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1997) và có với nhau một con chung.

Sau thời gian đầm ấm, vợ chồng Ngọc dần xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc chị Huyền chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống từ tháng 2/2019.

Tối 4/6, Ngọc sang nhà bố vợ để nói chuyện với mong muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng. Khi đi, Ngọc mang theo con dao bầu để trong cốp xe, ý định sẽ doạ nạt chị Huyền.

Bị cáo Ngọc (ảnh tư liệu)

Đến nhà bố vợ, không thấy chị Huyền đâu, Ngọc gặp mẹ vợ là bà Ngô Thị Lý (SN 1978) thì bị mẹ vợ đay nghiến chuyện vợ chồng Ngọc lục đục. Nghĩ rằng chính bà Lý là người can thiệp vào chuyện của vợ chồng mình khiến chị Huyền bỏ đi, Ngọc nảy sinh ý định trả thù.

Nghĩ là làm, Ngọc lập tức chạy ra lấy dao bầu trong cốp xe máy rồi đâm chém liên tiếp mẹ vợ. Thấy vợ bị đâm, ông Bắc chạy ra can ngăn cũng bị gã con rể xuống tay không thương tiếc. Lúc này, chú ruột của vợ Ngọc ở nhà bên cạnh nghe thấy tiếng kêu cứu chạy sang can ngăn thì Ngọc mới chịu dừng tay, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Vợ chồng ông Bắcđược người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định, bà Lý bị tổn hại 74% sức khỏe, ông Bắc bị mất 44% sức khoẻ.

Tại phiên sơ thẩm, Đỗ Đình Ngọc thành khẩn khai báo và cho rằng bản thân không kiếm chế được nên mới gây ra vụ việc.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Tội phạm bị cáo gây ra thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ. Việc các bị hại may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Đình Ngọc 19 năm tù về tội "Giết người".

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật