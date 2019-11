Gã hiếp dâm du học sinh lĩnh 9 tháng tù

Chiều 15/11, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Lê Phú Cự (51 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội Hiếp dâm.

Tại tòa, Cự không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo cho rằng khi dùng điện thoại với ý định chụp hình Thảo Trang thì vô tình ngã, đập đầu vào mông của bị hại, chứ không phải dùng vũ lực hiếp dâm.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định căn cứ vào lời khai của bị hại và người làm chứng, xác định đơn tố cáo của Thảo Trang là có căn cứ, khách quan, đủ cơ sở xác định Cự có hành vi xâm hại tình dục với Thảo Trang.

Hành vi của bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, thân thể người khác nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng Cự phạm tội chưa đạt.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phú Cự 9 tháng tù về tội Hiếp dâm. Mức án này thấp hơn so với VKS đề nghị là 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Bị cáo Lê Phú Cự. Ảnh: Trương Khởi.



Ngày 6/7/2015, Thảo Trang đến chơi và ngủ trong phòng nhà chị gái. Do có việc, Thùy Trang đi Tiền Giang, gọi điện cho Cự sang trông nhà. Lúc này trong nhà còn có 2 em họ của Thùy Trang và người giúp việc.Theo cáo trạng, Cự và chị Thùy Trang sống với nhau như vợ chồng, có 2 con tại quận 7, TP.HCM. Tháng 5/2015, chị Thảo Trang (du học sinh, em cùng cha khác mẹ với Thùy Trang) từ Mỹ về Việt Nam.

Một lúc sau, cả 3 người kia có việc đi ra ngoài, trong nhà còn Cự và Thảo Trang đang ngủ.

Khoảng 10h cùng ngày, Cự thực hiện hành vi xâm hại tình dục em vợ. Nạn nhân phát hiện và dùng tay, chân đánh vào người Cự rồi vùng bỏ chạy nhưng cửa phòng đã khóa.

Sau đó, Thảo Trang tiếp tục chống cự để tháo chạy, dùng điện thoại định gọi cho 113 nhưng bị Cự ngăn cản. Anh ta tiếp tục dùng vũ lực để xâm hại nạn nhân.

Lúc này, anh Nguyễn Vỹ (em họ của Thùy Trang) về trước cổng nên Cự không thực hiện được hành vi. Cự đe dọa nạn nhân không được kể chuyện nếu không sẽ giết cả nhà.

Sau đó chị Thảo Trang kể chuyện mình bị xâm hại cho người thân. Ngày 8/7/2015, cha của nạn nhân đến Công an quận 7 trình báo sự việc. Ngày 27/10/2015, chị Thảo Trang tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự với Lê Phú Cự.

Bị cáo Cự lĩnh 9 tháng tù. Ảnh: Trương Khởi.

Tại cơ quan điều tra, Cự không thừa nhận việc hiếp dâm Thảo Trang. Anh ta khai chỉ muốn chụp hình mông em gái của vợ nhưng không may làm rơi điện thoại lên người.

Khi chồm lên giữ điện thoại thì đầu trúng vào mông của chị Thảo Trang, cùng lúc đó chị quay người lại nên đầu bị cáo trúng vào "vùng kín" của nạn nhân.

Ngày 30/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Cự để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Ngày 12/1/2016, VKSND quận 7 ra quyết định hủy bỏ việc khởi tố, đình chỉ điều tra.

Sau đó, Công an quận 7 ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do hết thời hạn điều tra nhưng không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội.

Ngày 14/3/2017, vụ án được phục hồi điều tra. Do bị hại có quốc tịch Mỹ nên ngày 6/6/2017, VKS quận chuyển vụ án lên cấp TP xử lý. Ngày 16/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can và tạm giam Lê Phú Cự.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật