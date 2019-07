Gã hàng xóm chui vào mùng đòi cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Ngày 4/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Gạt (32 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Gạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Minh.

Ngày 2/6, Gạt cùng hai người bạn nhậu đến khuya. Tàn tiệc, Gạt ra võng sau nhà nằm ngủ.

Đến 3h sáng hôm sau, người đàn ông này thức dậy thì phát hiện vợ chồng hàng xóm rời khỏi nhà đến chợ mua rau cải và trái cây.

Gạt nảy sinh ý định giao cấu với con gái vợ chồng hàng xóm là bé Huyền (sinh năm 2005).

Gạt vòng ra sau nhà, mở chốt cửa bước vào bên trong. Huyền đang nằm ngủ thì Gạt vén mùng chui vào.

Bé gái bị gã hàng xóm bịt miệng, bóp cổ dùng vũ lực đòi cưỡng hiếp. Nạn nhân chống cự, thoát được ra ngoài kêu cứu.

Người phụ nữ hàng xóm chạy sang, phát hiện Gạt ngồi trong mùng, còn nạn nhân vừa chạy vừa khóc kêu cứu.

Gạt nhìn thấy hàng xóm nên bỏ về nhà. Thời điểm xảy ra sự việc nạn nhân 13 tuổi 10 tháng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

