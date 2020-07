Ép nam sinh viết giấy bán xe để cưỡng đoạt tài sản, cựu công an phường lĩnh án

Ngày 29/7, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Vinh (SN 1993, cựu thiếu úy Công an phường 17, quận Bình Thạnh) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, bảo vệ dân phố) được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Vinh trong vụ án này.



Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, tối 17/1/2019, anh Nguyễn Hữu Đ. (sinh viên trường nghiệp vụ du lịch ở quận Tân Bình) chạy xe máy Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh thì bị Vinh và tổ công tác 6 người chặn lại với lý do là chiếc xe có sự thay đổi kết cấu, hình dáng...

Kiểm tra cốp xe, Vinh và Minh thấy con dao ngắn. Dù anh Đ. giải thích, vì học ngành đầu bếp nên dùng dao này để mở hộp, rạch thùng hàng... nhưng không được chấp nhận nên đã đề nghị anh Đ. đưa xe về phường để làm việc.

Bị cáo Phạm Thái Vinh tại phiên tòa

Kiểm tra điện thoại anh Đ., nhóm Vinh còn thấy hình ảnh xăm và kiếm... Sau đó, Vinh cho rằng anh Đ. tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khi không có giấy phép nên có thể bị phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng.

Sau đó, Minh và Vinh gợi ý nam sinh đưa tiền, nếu không sẽ xử lý. Do anh Đ. không có tiền, Minh buộc viết giấy bán xe nhằm tạo áp lực yêu cầu anh này mang 10 triệu đồng đến chuộc. Anh Đ. sau đó đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an, báo Người Lao Động đưa tin.

Ngày hôm sau, khi Minh đến chỗ hẹn trước một cửa hàng bán xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để lấy tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang nên đã mời về trụ sở làm việc.

Giám đốc Công an TP. HCM đã ký quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phạm Thái Vinh. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều đoạn ghi âm, ghi hình về sự việc, phía anh Đ. không có yêu cầu bồi thường do đã nhận lại tài sản.

Tại phiên tòa, Vinh khai đã làm việc được 1 năm tại cơ quan. Minh khai mới làm bảo vệ dân phố và chưa được phát đồng phục. 2 bị cáo cũng thừa nhận việc lên kế hoạch mua bán xe để lấy tiền của anh Đ.

Cựu thiếu úy thành khẩn thấy sai và cho biết, có ý định cưỡng đoạt khi anh Đ. xin không lập biên bản hành chính và không gọi điện cho gia đình anh này biết việc. Ngoài ra, Vinh khai, trong quá trình làm việc có đọc nghị định 167 của Chính phủ trong xử phạt hành chính nhằm tạo áp lực để anh Đ. đưa tiền.

Sau khi xem xét các tình tiết, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thái Vinh 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Minh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, theo báo Dân Trí.

