Em trai nạn nhân bị nhét trong bao tải: "Không hiểu sao họ lại làm vậy với anh"

Liên quan đến vụ thi thể trong bảo tải ở quận Gò Vấp, hiện Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.



Khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan chức năng cho hay nạn nhân tử vong là do phù phổi cấp. Trên người nạn nhân không có vết thương do đâm, chém gây ra.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Được biết, khi khám xét trong người nạn nhân, công an tìm thấy một tờ đơn xin việc kèm theo nội dung: "Chú Cường, nhà gần Nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình". Công an xác minh xác định nạn nhân là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).



Ngày 20/4, Công an TP HCM đang làm việc với 2 người liên quan. Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận ông Cường bị điện giật tử vong, quá hoảng sợ nên nhét thi thể ông Cường vào bao tải rồi chở đến đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để vứt.

Em trai nạn nhân cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cảnh sát. Ảnh: Zing

Trao đổi với Zing, anh Đinh Phú Vinh (em ruột ông Cường) cho biết gia đình đã nắm được thông tin những người liên quan tới cái chết của anh trai mình. "Họ là người quen của gia đình, vẫn thường hay nhờ anh Cường qua sửa chữa vật dụng trong nhà và phụ giúp việc khi cần", anh Vinh thông tin.

Theo anh Vinh, không biết lý do vì sao khi xảy ra sự việc họ lại không thông báo tới công an mà lại làm như vậy với anh mình. "Công an vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể nói được gì, chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cảnh sát", anh Vinh cho biết.

Liên quan đến vụ việc, theo luật sư Nguyễn Đình Thuận (đại diện pháp lý cho gia đình nạn nhân) nếu lời khai ban đầu của những người liên quan là đúng thì hành vi của họ đã thể hiện sự kém hiểu biết về mặt pháp luật và có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý cho chính những người chứng kiến cái chết.

"Nếu những người đó giữ nguyên hiện trường, tri hô và báo công an thì khi đó họ sẽ là những người làm chứng. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác minh đây là hành vi cố ý di chuyển xác nạn nhân, những người này có thể bị xem xét về hành vi xâm phạm thi thể", luật sư Thuận nói.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) thì phát hiện một bao tải màu xanh trên vỉa hè. Tò mò, người này đến mở bao tải ra xem thì hốt hoảng khi thấy thi thể người bên trong nên gọi điện cấp báo công an.

