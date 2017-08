Em trai lừa bán “người yêu” cho… chị gái

Không có nghề nghiệp, lại cần tiền tiêu xài, Lê Đình Luận (24 tuổi, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cùng chị gái là Lê Thị Liên (còn có tên gọi khác là Hiền, 34 tuổi, hiện đang sống ở Trung Quốc) hình thành đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Với sự tham gia của Lê Văn Việt (21 tuổi, cũng trú tại huyện Thủy Nguyên), hai đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa yêu, bán phụ nữ ra nước ngoài mà nạn nhân hầu hết là những cô gái trẻ, nhẹ dạ cả tin.

Liên và Luận.

Hơn hai năm bị lừa bán nơi xứ người, hai nạn nhân Lê Thị H. và Vũ Thị H. (cùng 21 tuổi, trú tại Hải Phòng) mới có cơ hội trở về nước. Mang theo nỗi uất hận, hai cô gái tìm đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo.

Theo Lê Thị H. thì vào một ngày giữa năm 2014, qua mạng xã hội facebook, cô làm quen với một thanh niên ở Hải Phòng, người này giới thiệu tên là Hoàng Trọng Phương (trú tại Cầu Bính, huyện Thủy Nguyên). Chỉ vài ba câu tán tỉnh và hỏi han ân cần trên mạng, cô đã nảy sinh tình cảm với người thanh niên này. Không lâu sau đó, cô chấp nhận lời tỏ tình của người bạn trai ảo.

Trong thời gian quen biết, cô giới thiệu người bạn thân của mình là Vũ Thị H. với Phương. Cô không hề biết rằng cả hai đã trở thành "con mồi" của người mình yêu trên mạng.

Khoảng đầu tháng 11-2014, Phương rủ H. đi Lạng Sơn chơi nhưng cô không đồng ý. Sau nhiều lần thuyết phục Phương nói rằng sẽ rủ thêm Vũ Thị H. cùng đi nên cô đã đồng ý.

Khoảng 15h ngày 11-11-2014, cả ba thuê taxi lên Lạng Sơn, cùng đi còn có một thanh niên tên là Việt nhưng không biết địa chỉ. Sau khi đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), Phương và Việt đưa cả hai sang nhà chị gái ở Trung Quốc. Ra giáp biên đón họ là hai thanh niên Trung Quốc được chị gái Phương cử đi. Hai nạn nhân đáng thương không hề biết đến dã tâm của những kẻ mua bán người nên vui vẻ đồng ý ở lại... Ngay sau đó các cô bị chúng ép phải bán dâm tại quán cơm của Lê Thị Liên.

Các nạn nhân bị đe dọa, nếu bỏ trốn sẽ đánh đập. Một thời gian sau, các cô được giao cho cặp vợ chồng người Trung Quốc tên Hồng và Tống quản lý tại quán cơm trông coi, thi thoảng Liên mới quay lại quán kiểm tra.

Khoảng hai tháng sau, Lê Thị H. bị chuyển đến nhà của Liên ở Bằng Tường. Hằng ngày, cô bị ép đi bán dâm phục vụ khách làng chơi. Còn Vũ Thị H. đến cuối năm 2015 cũng bị chuyển đến Bằng Tường ở cùng với một người phụ nữ tên là Dinh, là cháu bên chồng của Liên (cách nhà Liên khoảng 1km) và hằng ngày cũng phải bán dâm, chịu sự quản lý của Liên.

Sống trong tủi nhục cay đắng và sợ hãi, may mắn thay vào tháng 2-2016, Lê Thị H. quen một người đàn ông quê ở Bắc Ninh, làm nghề sửa chữa ô tô bên Trung Quốc và đã nhờ người này giúp trốn về Việt Nam. Thương cảm trước hoàn cảnh của cô gái, người đàn ông này đã nhận lời.

Khoảng cuối tháng 5-2016, trong lúc đi bán dâm cho khách, Lê Thị H. trốn ra ngoài rồi đón taxi đến một nhà nghỉ và gọi điện thoại cho Vũ Thị H. cùng một người phụ nữ tên là Xiêm (ở tỉnh Hải Dương, cũng là người bị lừa sang Trung Quốc) rủ nhau cùng trốn chạy. Họ đã trốn thoát ra ngoài và gọi điện cho người đàn ông kia giúp đỡ. Người này đã cùng một người tên là Tân, quê ở Lạng Sơn đến đón và đưa cả ba về nước.

Lê Thị H. kể: "Khi bị lừa bán, em bị Liên chiếm đoạt một dây chuyền vàng, một lắc bạc và một điện thoại di động".

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Trung tá Vũ Tiến Đức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các trinh sát và điều tra viên giàu kinh nghiệm của đơn vị tiến hành xác minh. Vì vụ án xảy ra đã nhiều năm, vào thời điểm bị lừa bán ra nước ngoài, các nạn nhân lần đầu tiên đến Lạng Sơn nên việc nhận dạng địa điểm đã xảy ra sự việc phải tiến hành đi, tiến hành lại nhiều lần. Hơn nữa, nạn nhân và đối tượng quen biết nhau trên mạng xã hội, sử dụng tên giả, càng gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tỉ mỉ rà soát, các trinh sát đã xác định được Phương có tên thật là Lê Đình Luận. Vào thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ (ngày 11-7-2017), Luận đang chấp hành án tại Trại giam Xuyên Nguyên (Hải Phòng) với mức án 5 năm, 6 tháng tù giam về tội mua bán người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục trích xuất đối tượng về Trại tạm giam Công an tỉnh. Từ đây, vụ án bước đầu được làm rõ: Chị gái của Luận là Lê Thị Liên sang Trung Quốc lấy chồng rồi làm ăn, sinh sống ở đó. Sau nhiều lần sang Trung Quốc chơi, anh ta biết chị gái quản lý hoạt động mại dâm. Liên bảo Luận về Việt Nam tìm người đưa sang đây bán, tùy vào nhan sắc sẽ trả công từ 50 đến 60 triệu đồng/người.

Là kẻ không nghề nghiệp, lại đam mê cờ bạc nên trước khoản tiền lớn trên, anh ta đã đồng ý. Để lừa các cô gái trẻ, Luận đã nghĩ ra cách lên mạng Internet làm quen và tán tỉnh vờ yêu đương. Hắn sử dụng tên giả để tránh bị phát hiện. Để việc lừa bịp trót lọt, hắn lôi kéo Việt, một kẻ vô công rồi nghề và hứa trả công 70 triệu đồng/người.

Trao đổi với chúng tôi ngày 26-8, Trung tá Vũ Tiến Đức cho biết: "Ngoài hai nạn nhân trên, hai đối tượng này còn liên quan đến việc lừa bán một số phụ nữ ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định... song các bị hại từ chối tố cáo vì có người không muốn nhắc đến quá khứ, một số trường hợp đã bỏ đi làm ăn ở nơi khác. Đây cũng là một trong những khó khăn trong quá trình phá án.

Từ sự trở về của người bị hại sau nhiều năm bị lừa bán nơi đất khách quê người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ những kẻ buôn người. Đến ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến VKSND tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố Luận và Việt về tội danh trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đồng thời ra quyết định truy nã Liên và đang phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài nước ráo riết tổ chức bắt giữ.

Theo Nld.com.vn