Em gái Quân "xa lộ" nghẹn ngào trong lễ tang: "Xin mọi người hãy để pháp luật trừng trị, đừng vì anh tôi mà gây nên tội"

Ngày 10/11, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Hồ Thanh Phương (tên gọi khác Sử, SN 1986) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Mai Văn Quân (SN 1965, trú trại quận Thủ Đức, TP HCM) - đối tượng giang hồ có tên gọi khác là Quân "xa lộ", Quân "khùng".



Liên quan đến vụ án trên, công an còn tạm giữ 10 đối tượng khác gồm: Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác Tâm Chùa, SN 1990); Phan Thanh Giàu (tên gọi khác Ba Đen, SN 1990); Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác Bi, SN 1999) và Lê Minh Tiến (tên gọi khác Đỏ, SN 2002), Võ Thùy Linh (SN 1991, Việt kiều Úc, ngụ huyện Hóc Môn), Ty Thành Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) và Nguyễn Anh Trung.

Đối tượng Hồ Thanh Phương tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Được biết, các đối tượng này lo sợ nguy hiểm tính mạng khi nhiều đàn em của Quân "xa lộ" công khai tuyên bố sẽ trả thù, nên đã chủ động kéo nhau ra công an đầu thú.

Về Quân "xa lộ" tên thật là Mai Văn Quân (SN 1965, trú tại quận Thủ Đức, TP HCM) được sinh ra tại Hà Nội. Sau khi bị chém chết cái tên này mới được nhiều người dân biết đến. Tuy nhiên, trong giới xã hội đen, hoạt động phi pháp ngoài vòng pháp luật tại TP HCM thì Quân "xa lộ" khá có tiếng.

Quân "xa lộ" có cả thời trai trẻ với quá khứ bất hảo, tay dao tay kiếm, Quân mang trong mình nhiều tiền án tiền sự. Với bản tính hung hăng, côn đồ, sẵn sàng dùng dao, kiếm để nói chuyện khi có mâu thuẫn. Đặc biệt, Quân không ngán bất cứ đối thủ nào, khi có mâu thuẫn thường thích giải quyết bằng cách thách đấu tay đôi, "một đấu một" và không bao giờ bỏ chạy khi bị chém, thế nên Quân có biệt danh Quân "khùng". Nhưng, nhiều người biết đến Quân với cái tên Quân "xa lộ" hơn. Và Quân cũng thích mọi người gọi mình bằng biệt danh Quân "xa lộ".

Người đàn ông hát trong đám tang Quân "xa lộ". Ảnh cắt từ clip

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh diễn ra tại đám tang của Quân "xa lộ". Trong clip xuất hiện một người đàn ông chưa rõ danh tính (mặc quần jeans, áo vàng sọc đen trắng) cầm mic hát bài "Mong kiếp sau vẫn là anh em" của Akira Phan để chia buồn. Tuy nhiên, khi hát xong, người đàn ông này liền hô lớn "Thù này không trả, phi quân tử" thì đám đông cũng hò reo hưởng ứng.



Phản ứng trước thái độ đó, em gái Quân xa lộ đã cầm mic đã nói trong đám đông rằng: "Tôi xin mọi người hãy để pháp luật trừng trị, đừng ra tay cái gì hết. Tôi chỉ muốn điều như vậy thôi. Đừng vì anh tôi mà mọi người gây nên tội lỗi. Tôi không muốn điều đó"

Bất chấp lời khuyên ngăn, người đàn ông vẫn hô lớn: "Thù này không trả, phi quân tử" rồi đi ra ngoài. Em gái Quân xa lộ tiếp tục can ngăn: "Không, không, không, để pháp luật làm".

Đối tượng Võ Thùy Linh. Ảnh: Kiến thức

Theo thông tin ban đầu, Võ Thùy Linh và Nguyễn Anh Trung có xảy ra mâu thuẫn liên quan vụ mua bán một căn nhà trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1, TP HCM).

Sau đó, Trung nhờ Mai Văn Quân dàn xếp. Trong quá trình thỏa thuận, Linh với Quân xảy ra mâu thuẫn nên Linh gọi người đến truy sát Mai Văn Quân.

Tối 4/11, Linh, Nhàn, Tài đã gọi điện cho Phương đến giúp đỡ. Phương đã gọi điện cho Hoàng (tự Tâm Chùa), Thỏ và một số đối tượng khác mang hung khí gồm: dao tự chế, xiên, gậy… đến quán karaoke Nice ở đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức tìm đánh Quân "xa lộ".

Hơn 23h, Quân chuẩn bị ra về thì bị nhóm này xông vào chém Quân gây thương tích. Quân được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu nhưng đến 2h sáng 7/11, Quân tử vong.

Sau khi gây án, Võ Thùy Linh cho 4 xe ô tô chờ sẵn để đưa nhóm sát thủ trốn xuống TP Vũng Tàu ẩn náu. Linh liên lạc với người anh là Võ Trường Giang tiếp tế tiền bạc, thuê nhà cho nhóm đối tượng lẫn trốn.

Sau khi bố trí cho băng nhóm chém thuê trốn ở nhiều địa điểm, Linh dùng thẻ xanh của chính phủ Australia, đi bằng đường "chính ngạch" qua Campuchia, dự định từ đây bay về Australia.

Nắm bắt được thông tin, lực lượng công an đã phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng ngăn chặn việc xuất cảnh. Khi Linh đang ở sân bay thì công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

