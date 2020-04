Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, vụ án Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) cùng vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình) thu hút sự quan tâm của người dân. Bất ngờ hơn, khi hàng loạt việc làm trái pháp luật của vợ chồng đối tượng trước đây đều chưa bị cơ quan chức năng xử lý.



Liên quan đến vụ án trên, tối qua (25/4), Ban Chỉ đạo 1593 thuộc Tỉnh ủy Thái Bình phát đi thông tin chính thức về kết quả điều tra ban đầu. Từ đây, lai lịch nhân thân của vợ chồng Đường Dương và các dấu hiệu phạm tội cùng đồng phạm bước đầu được làm sáng tỏ.

Vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: TL

Theo đó, bị can Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "Nhuệ"), nguyên quán tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương và hiện đang trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Cuối năm 2007, sau khi xuất khẩu lao động tự do tại Liên bang Nga, Đường trở về địa phương. Từ đây, đối tượng thường xuyên có biểu hiện tụ tập với những người không có công ăn việc làm và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Đến năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương (SN 1980), quê xã An Ninh (huyện Tiền Hải). Cưới nhau xong, vợ chồng đối tượng bắt đầu chuyển sang hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản.

Qua rà soát, từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an đã xử lý 20 vụ việc, với 12 người có mối quan hệ với vợ chồng Đường Dương. Tuy nhiên, trong các vụ việc này, chủ yếu do "đàn em" của Đường thực hiện, còn đối tượng không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Trụ sở Công ty Đường Dương - nơi xảy ra vụ đánh nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường. Ảnh: TL

Đối với vợ Đường "Nhuệ", từ cuối năm 2010 đến nay, Dương đã 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở TP. Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký, hoạt động kinh doanh đều báo cáo không có phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Tiếp đó ngày 6/5/2015, Dương đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Đường Dương (công ty bất động sản) đặt trụ sở tại nhà riêng số 366 đường Lê Quý Đôn (TP. Thái Bình). Công ty này đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hằng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Nguyên nhân là do vợ chồng Đường Dương khi tham gia các cuộc đấu giá tài sản (chủ yếu là đấu giá đất), đều lấy tư cách cá nhân tham gia. Đến cuối năm 2017, vợ chồng đối tượng tự đứng ra thành lập "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Công ty Lâm Quyết bị đối tượng Đường cùng đàn em đến chiếm đóng và đập phá, thu giữ nhiều tài sản. Ảnh: K.M

Theo Ban Chỉ đạo 1593 Tỉnh ủy Thái Bình, tại các hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự (đặc biệt năm 2017, 2019), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhấn mạnh cần mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, nhất là những vụ việc do vợ chồng Đường Dương gây ra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, từ ngày 09/01/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với vợ chồng Đường Dương cùng đồng phạm. Đến 02/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, xác minh và đến 7/4, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Căn cứ tài liệu điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người có liên quan gồm: Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý, Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Việc khởi tố, điều tra vụ án được xem là bước đột phá ban đầu để cơ quan chức năng đấu tranh, triệt phá triệt để ổ nhóm tội phạm do vợ chồng Đường "Nhuệ" cầm đầu.

Hiện tại, có 4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị bắt liên quan đến Đường "Nhuệ". Ảnh: K.M

Cũng theo Ban Chỉ đạo 1593 Tỉnh ủy Thái Bình, do vụ án có tính chất phức tạp và bước đầu có nhiều người phạm tội, có những người liên quan thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương nên cần làm cẩn trọng để sáng tỏ mọi vấn đề. Với tinh thần không để sót lọt tội phạm, người phạm tội nhưng cũng không làm oan sai cho người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm.

Đồng thời, đưa các vụ án do Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn thực hiện vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để làm triệt để, khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và giao cơ quan công an có kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người phát hiện, tố giác tội phạm.

