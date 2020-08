Bên trong phòng xét xử chật kín người tới dự, các phóng viên báo đài được tòa Thái Bình bố trí ngồi một phòng riêng theo dõi phiên xét xử qua màn hình tivi.

Mở đầu phiên tòa, Đường "Nhuệ" khai khá rành mạch về thông tin lai lịch, thái độ hết sức điềm tĩnh. Khi HĐXX hỏi về việc có cần để 2 luật sư bào chữa hay không, Đường "Nhuệ" nói: Bị cáo nhận thức rất rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, nên không cần 2 luật sư bào chữa để tránh làm mất thời gian của HĐXX.

Trước đó, VKSND TP Thái Bình đã ra cáo trạng truy tố Đường "Nhuệ' về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 (Điều 134, BLHS 2015). Bị cáo Đường "Nhuệ" được xác định có hành vi đánh người giữa trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào năm 2014. Bị hại là anh Mai Thế Duy (SN 1988, ở phường Trần Lãm).

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường được xem là "trùm" giang hồ khét tiếng đất Thái Bình. Ảnh: TL

Theo cáo trạng, sáng 18/11/2014, tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, giữa Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi nhau nên Đường "Nhuệ" đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý. Thấy vậy, anh Duy (con trai bà Lý) chạy đến can ngăn thì bị đối tượng Đường dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nạn nhân gãy xương hàm dưới với tỉ lệ tổn thương 15%. Ngay sau đó, bà Lý làm đơn trình báo Công an TP. Thái Bình.

Ngày 05/01/2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

An ninh phiên tòa được thắt chặt nhiều vòng. Ảnh: CL

Sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt Đường "Nhuệ" vì hành vi cố ý gây thương tích, ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Chiều 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường "Nhuệ" để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phườngTrần Lãm.

Trụ sở CA phường Trần Lãm, nơi anh Duy bị Đường "Nhuệ" hành hung. Ảnh:TL

Cơ quan công tố xác định, vụ án được làm sáng tỏ vì một nhân chứng đã thừa nhận với cơ quan điều tra về việc có những lời khai không đúng sự thật. Cụ thể, nhân chứng Nguyễn Thị Thanh Giang ban đầu khai không nhìn thấy ai đánh nhau. Theo đó, sáng 18/11/2014, bà Giang cùng với bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết vấn đề tiền bạc.

Mặc dù có chứng kiến việc Đường "Nhuệ" hành hung anh Duy nhưng bà Giang lại khai không có ai đánh nạn nhân này. Tuy nhiên, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt vì một vụ án khác, trong các biên bản ghi lời khai và tự khai bà sau này, Giang thừa nhận trước đây khai không đúng sự thực. Theo đó, bà Giang khẳng định có chứng kiến việc Đường đánh một phát vào mặt anh Duy. Khi đó, bà Giang đã can ngăn và Đường "Nhuệ" bỏ về.

Lý giải việc khai không đúng trước đây, bà Giang cho biết, do ở nơi khác đến nên sợ hãi, không dám khai đúng sự thật. Lời khai của bà Giang phù hợp với lời khai của anh Mai Thế Duy, bị hại trong vụ án này.

Cơ quan công tố cáo buộc, Nguyễn Xuân Đường không có mâu thuẫn với anh Duy nhưng tại trụ sở Công an phường Trần Lãm trong giờ hành chính, khi anh Duy can ngăn Đường và bà Lý cãi nhau thì đối tượng đã đánh gây thương tích cho nạn nhân. Hành vi này của Đường thể hiện sự coi thường pháp luật và có tính chất côn đồ

