Như tin đã đưa, những ngày qua, dư luận tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm đến vụ án Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường Nhuệ) cùng vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt giam. Cũng từ đây, nhiều vụ án trước đó, những việc làm khuất tất bấy lâu của vợ chồng Đường Dương dần được hé lộ.

Trao đổi với PV vào chiều nay (22/4), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá; Ninh Đức Lợi (SN 1974), trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên (cùng TP. Thái Bình) và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội danh Cưỡng đoạt tài sản

Trước đó vào tối qua (21/4), Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm

Vụ án trên liên quan đến bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy, trú tại phường Trần Lãm bị đối tượng Đường cùng đàn em hành hung mình ngay tại trụ sở Công an phường cách đây 6 năm khiến con trai bà Lý bị thương.

Trước đó, bà Lý làm đơn gửi đến các cơ quan tố tụng để tố giác hành vi của đối tượng Đường. Cụ thể, năm 2012, bà có việc liên quan đến một phụ nữ ở Hà Nội và sau đó bị Đường cho đàn em đến tận nhà quấy phá, sự việc này được camera an ninh ghi lại.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự Cố ý gây thương tích 6 năm về trước của Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình

Đến tháng 11/2014, Đường cho đàn em đến nhà lấy đi một chiếc xe máy, thậm chí bà cùng con trai bị đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm khiến anh Duy bị thương tật 15%.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Lý báo lên cơ quan Công an TP. Thái Bình và được Cơ quan CSĐT tiếp nhận thụ lý. Đến tháng 01/2015, Cơ quan CSĐT thông báo cho bà Lý biết, đơn vị đã khởi tố hình sự vụ Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì lý do chưa xác định được bị can trong vụ án; đã hết thời hạn điều tra.

Trụ sở Công ty TNHH Đường Dương

Đến 14/4/2020, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để tiến hành điều tra.

Như vậy cho đến thời điểm này, Nguyễn Xuân Đường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Binh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình điều tra về các tội danh Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 7/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ đối tượng Đường); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) về tội Cố ý gây thương tích, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Vụ án này liên quan đến việc vợ chồng Đường Dương cùng đàn em đánh nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

