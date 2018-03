Đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50 bị phát giác thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Hoá.

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc nghìn tỷ có một trong những bị can là ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50, Bộ Công an) bị phát giác từ việc ngày 25/5/2017 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở thành phố Việt Trì).

Bà cho biết bị một người trao đổi qua Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại (tổng trị giá 55 triệu đồng).

Sau hai tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ bắt được thủ phạm là Lê Văn Huy (21 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị). Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài.

Từ manh mối này, Công an tỉnh Phú Thọ truy ra đường dây tổ chức đánh bài trực tuyến do Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là chủ mưu.

Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách tại Phú Thọ đã khởi tố và bắt thêm Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online).

Theo nhà chức trách, Nam và Dương điều hành đường dây đánh bạc dưới dạng chơi game bài có thưởng thông qua hai "cổng" Rikvip và Tip.Club. RikVip như một sàn bạc ảo, được tổ chức chuyên nghiệp, đã tung ra hàng chục game liên quan đến đánh bài hay các dạng cờ bạc online.

Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Người chơi cũng có thể nạp tiền vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đường dây này thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc tới gần 2.800 tỷ đồng. Nhà chức trách đã tạm giữ, kê biên 20 căn hộ và 13 ôtô các loại; phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm.

Phan Sào Nam thời điểm làm Chủ tịch VTC Online. Ảnh: VTC Online

Liên quan đường dây, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hoá (60 tuổi, thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Ông Hoá bị cáo buộc với trách nhiệm người đứng đầu của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện hành vi sai phạm của Nam và Dương đã không ngăn chặn kịp thời mà còn "bảo kê".

Trong sáng 11/3, nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra, Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, nhiều người... và có liên quan tới cả cán bộ công an.

Vụ án hiện bị khởi tố với nhiều tội danh gồm: sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Theo Bá Đô/VnExpress