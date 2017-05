Đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ của kiều nữ miền Tây bị triệt phá

Ngày 4/5, bộ Công an cho biết vừa bắt giữ “bà trùm” Nguyễn Thị Khéo (SN 1986, quê tỉnh An Giang) cầm đầu đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá tại Việt Nam. Đồng thời, cơ quan điều tra bộ Công an cũng khám xét công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asia Livetech, ở tầng 17, tòa nhà Petroland (số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) do Khéo làm phó giám đốc.

Chân dung "bà trùm" Nguyễn Thị Khéo.

Theo hồ sơ điều tra bộ Công an, Khéo là “bà trùm” điều hành đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ núp dưới danh công ty. Sau thời gian dài theo dõi, cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã phát hiện ra đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ trên.

Nhiều tháng trước, C50 đã phát hiện ra đường dây trên đánh bạc qua mạng có tên miền ibet789… giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo điều tra công an, đường dây cá độ này có máy chủ đặt tại Campuchia.

Tại Việt Nam, đường dây hoạt động dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Khéo. Để hoạt động núp dưới danh công ty, Khéo thuê nhiều kẻ làm “chân rết” phủ khắp các tỉnh thành hoạt động đánh bạc, cá độ thông qua mạng.

Đường dây đánh bạc núp dưới danh công ty.

Tại trụ sở công ty, công an phát hiện Khéo còn tổ chức đội ngũ nhân viên để vận hành hoạt động cờ bạc qua mạng. Theo công an, hành tung của Khéo bất định, thường đi tỉnh và hoạt động rất tinh vi. Mỗi tháng tiền được chuyển cho Khéo từ các đầu nậu bằng nhiều hình thức khác nhau.

Chọn thời điểm thích hợp, cơ quan công an đã bất ngờ đột kích các cơ sở “chân rết” của Khéo. Đồng thời, cơ quan công an tổ chức khám xét khẩn cấp công ty và nhà riêng của Khéo.

Công an đang khám xét công ty do Khéo làm giám đốc.

Tại trụ sở công ty và nhà riêng của Khéo, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, máy móc, sổ sách thống kê hoạt động đánh bạc. Hiện công an đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây này.

Cơ quan điều tra bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra về đường dây đánh bạc trên.

Theo Nguoiduatin