Liên quan việc bé V.N.Q (9 tuổi, trú xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị xâm hại ở vườn chuối gây xôn xao dư luận, trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) để tiếp tục điều tra.

“Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã xin lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình và được Viện KSND TP.Hà Nội phê chuẩn. Hiện bị can Trình đang bị tạm giam tại Công an TP.Hà Nội”, ông Khương nói.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc để điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, tránh gây hoang mang dư luận.

Về lý do “rút hồ sơ”, trung tướng Đoàn Duy Khương nói: “Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, trong khi phía Viện KSND và CQĐT huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên tôi đã yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội rút hồ sơ lên để thẩm định và điều tra theo chức năng”.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết thêm: Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Trọng Trình. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai điều tra mở rộng vụ án để xem xét lại tội danh đối với bị can Trình theo hướng hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại điều 142 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Trình bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi” và cho tại ngoại vì “phạm tội ít nghiêm trọng”.

Trong ngày hôm qua (19/3), VKSND TP Hà Nội đã ký công văn gửi VKSND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về việc yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra với Nguyễn Trọng Trình.

Qua kiểm tra, VKSND TP Hà Nội nhận thấy hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 142 - Bộ luật Hình sự năm 2015 - thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trình về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với bị can. Việc này làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình bị hại...

Cần xem xét trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ Bàn về vụ án trên, trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó chánh án TAND tối cao, cho rằng những diễn biến của vụ việc đang khiến dư luận khó hiểu và đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực của cơ quan điều tra cấp cơ sở. Theo trung tướng Trần Văn Độ, trước đây hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân mới được cho là hiếp dâm; các hành vi như sử dụng tay, miệng… là dâm ô. Nhưng đến BLHS 2015 thì đã có sự thay đổi lớn về 2 loại tội danh này. Theo đó, tội hiếp dâm đã mở rộng rất nhiều. Ngoài hành vi giao cấu thì những hành vi tình dục khác, như tiếp xúc một bộ phận cơ thể (kể cả dùng tay, miệng) với bộ phận sinh dục của nạn nhân trái ý muốn thì đều bị coi là hiếp dâm. “Trong vụ việc ở Chương Mỹ, nhiều thông tin cho thấy cháu bé bị chảy máu vùng kín - tức đã bị kẻ khác dùng tay hoặc vật cứng tác động vào - đã có thể cấu thành hành vi hiếp dâm. Có thể cơ quan công an đang nhận thức theo luật cũ, từ đó cho rằng không có giao cấu, không có hiếp dâm nên dư luận phản ứng là đúng”, trung tướng Trần Văn Độ nói.

