Dùng mảnh sứ tự rạch đầu, sau đó báo bị người khác đánh

Thông tin từ cơ quan công an huyện Can Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc người dân trình báo một người đàn ông bị đánh nằm bất tỉnh bên vệ đường.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đàn ông này mắc bệnh hoang tưởng nên đã tự dùng mảnh sứ rạch vào đầu mình.

Ông Quỳnh thời điểm được người dân phát hiện. Ảnh: TL.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 7/7, Công an huyện Can Lộc nhận tin báo từ người dân về việc tại khu đất trống thuộc thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có người đàn ông trên 40 tuổi, bị đánh thương tích nặng ở vùng đầu, vùng mặt mất nhiều máu nằm bất tỉnh.



Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh cơ quan chức năng xác định người đàn ông trên là ông Trần Mạnh Quỳnh (SN 1976, quê quán Tây Hồ, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, vào ngày 6/7, ông Quỳnh bắt xe từ Đồng Nai về Hà Nội, khi đến đoạn xã Vượng Lộc thì nhà xe thu tiền phí. Do Quỳnh không có tiền đóng nên bị nhân viên thu phí cho xuống xe. Do mắc chứng bệnh hoang tưởng nên ông Quỳnh đã đến địa điểm bãi đất trống trên dùng mảnh sứ tự cứa vào đầu, mặt mình. Sau khi được người dân cứu ông Quỳnh cho rằng bị người khác đánh.

Sau khi nhận được thông tin người nhà ông Quỳnh đã vào Hà Tĩnh xin đưa nạn nhân về nhà điều trị.

Nguyễn Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật