Dùng ma túy "ăn mừng" đám cưới giả

Ngày 12-7, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Sơn (SN 1985, trú tại khu phố 2, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 12-7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt quả tang 7 đối tượng nam nữ đang sử dụng ma túy tại phòng 308, khách sạn Media (Số 7, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh).

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ gần 2g ketamin, khoảng 1g ma túy tổng hợp cùng 1 bộ loa, đèn nháy. Qua kiểm tra nhanh, cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Anh Kiệt (SN 1993) và Nguyễn Trung Phong (SN 1989) Nguyễn Ngọc Minh (SN 1991) cùng trú tại TP Đông Hà); Trần Quang Tâm (SN 1986), trú tại thị trấn Gio Linh; Đinh Thị Mỹ Trà (SN 1991) trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1999, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Tang vật thu tại hiệ trường. Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Vinh đã làm rõ đối tượng Nguyễn Đăng Sơn là chủ của số ma túy trên. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đăng Sơn khai nhận: Mặc dù đã có vợ con ở Quảng Trị nhưng Sơn vẫn qua lại với Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở Thái Hòa, Nghệ An và khiến Nhung mang bầu.

Để hợp thức hóa cái thai, Sơn đã thuê một người đóng giả mẹ đẻ của mình và rủ thêm 5 người bạn ra nhà gái ở Nghệ An làm lễ rước dâu.

Sau khi tổ chức đám cưới giả, cả “cô dâu - chú rể” cùng nhóm bạn rủ nhau đến một khách sạn ở thành phố Vinh. Tại đây, Sơn đã tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy.

