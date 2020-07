Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, anh Vũ Văn Pho (31 tuổi), cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong (TP. Thái Bình) bị 2 đối tượng lạ mặt đánh gây thương tích khi đang trên đường đón con ở trường về.

Công an TP. Thái Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và tiến hành khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự và khởi tố 5 bị can. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ của ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.

Mặc dù ở ngôi nhà kiên cố cao tầng, nhưng nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong vẫn ký duyệt cho vợ vay vốn thoát nghèo. Ảnh: L.K

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Xuân Liệu - Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong thông tin, sau khi bà Nguyệt bị khởi tố, không thấy ông ông Hậu đến trụ sở phường như mọi ngày và tâm lý của cán bộ phường bị ảnh hưởng ít nhiều.

Liên quan đến sự việc trên, mới đây Ban thường vụ Thành ủy TP. Thái Bình đã chỉ đạo Đảng ủy phường Lê Hồng Phong dừng việc làm quy trình tái cử, giới thiệu để bầu vào các chức danh lãnh đạo phường đối với ông Đặng Xuân Hậu và bà Đặng Thị Kim Thoa.

Chia sẻ về 2 trường hợp nói trên, đại diện Đảng uỷ phường Lê Hồng Phong thông tin, sau khi bị kỷ luật cách chức năm 2018, ông Hậu, bà Thoa đều chưa được bố trí công việc cụ thể nào khác, không được trả lương. Hiện tại, 2 người này chỉ được giao phụ trách một chi bộ cơ sở và hằng tháng được phường hỗ trợ một khoản tiền nhỏ.

Trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong - nơi anh Pho công tác. Ảnh: TL

Trước đó, năm 2018, ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong cùng bà Đặng Thị Kim Thoa - Phó bí thư Đảng ủy phường bị thi hành kỷ luật cách chức do có hành vi trục lợi chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Tuy nhiên vừa qua cả ông Hậu và bà Thoa cùng được giới thiệu tái cử để bầu vào chức danh lãnh đạo của phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Không đồng tình với việc tái cử này, anh Pho đã có đơn đề nghị gửi đến Đảng ủy phường, nhưng không nhận được hồi âm.

Sau đó, anh Pho tiếp tục gửi đơn gửi đến Thành ủy, UBND TP. Thái Bình để tố cáo Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.

Thời điểm anh Pho nằm điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung. Ảnh: L.K

Đến 17h chiều 18/6, trong quá trình anh Pho đón con ở trường học về qua đường Lý Thường Kiệt bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt áp sát, đánh vào vùng mặt khiến nạn nhân bị chảy máu mũi, choáng váng. Sau đó được mọi người đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an TP. Thái Bình đã nhanh chóng xác định đối tượng Hoàng Thị Ánh Nguyệt chính là người chủ mưu trong vụ việc anh Pho bị đánh. Tại cơ quan công an, Nguyệt khai nhận mình là người đã thuê Phạm Thanh Tùng (33 tuổi), trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) với số tiền 10 triệu đồng để đối tượng này đánh dằn mặt anh Pho vì có đơn tố cáo gây cản trở đường quan lộ của chồng bà

Sau khi nhận 10 triệu đồng và được Nguyệt chỉ mặt anh Pho, Tùng đã lên kế hoạch thực hiện và rủ thêm các đối tượng gồm: Tiến, Tùng, Bình cùng tham gia đánh dằn mặt nạn nhân.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật