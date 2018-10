Dùng kích điện giết người vì tranh giành địa phận bắt cáy

Ngày 13/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can với Trần Văn Hoa (34 tuổi) về tội Giết người.

Trần Văn Hoa tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Trần Văn Hoa tại cơ quan điều tra, sáng 1/10 Hoa cùng vợ và nhóm bạn chèo thuyền trên sông Lam trên địa phận huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để bắt cáy. Tại đây, nhóm của Hoa gặp nhóm của anh Hồ Đức Trỗi (24 tuổi) và Trần Văn Định (31 tuổi) cũng bắt thủy sản.

Cho rằng nhóm của Hoa vào lãnh địa do mình đã thầu của chính quyền nên nhóm anh Trỗi dùng thuyền máy xua đuổi khiến hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Hoa cầm vợt kích điện dí vào người anh Trỗi.

Gây án xong Hoa rời khỏi hiện trường, nạn nhân Trỗi chết trên đường đi cấp cứu.

Một ngày sau khi gây án, Hoa đầu thú.

