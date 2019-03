Dùng kéo đâm chết bạn nhậu trong bữa cơm trưa

Thông tin cho PV vào chiều nay (14/3), đại diện Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xác nhận, trưa qua, tại xã Tiền Phong xảy ra vụ án mạng khiến 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại bữa cơm trưa, nạn nhân và đối tượng đều là khách đến dự.

Theo đó, vào buổi trưa 13/3, anh Vũ Văn Thương (SN 1978) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Men (SN 1979), trú tại xóm Nam, xã Liên Vị có mời Lam Văn Đồng (SN 1972), trú tại khu Km11, phường Minh Thành (cùng trú tại thị xã Quảng Yên) và anh Nguyễn Minh Tân (SN 1988), trú tại xã Thái Thành, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đến tàu của gia đình đang neo đậu tại khu vực sông thuộc thôn 4, xã Tiền Phong để ăn cơm.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng Đồng đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: H.Tâm

Trong lúc ngồi ăn uống, giữa 2 người khách xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng và xô xát. Lúc này, Đồng bất ngờ cầm kéo đâm nhiều nhát vào phần ngực, nách anh Tân khiến nạn nhân bị thương, phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh Tân đã tử vong. Đồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án xong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tiền Phong có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an thị xã Quảng Yên về thụ lý vụ việc; đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h30 cùng ngày, lực lượng công an đã tiếp cận được Đồng và vận động thành công đối tượng ra đầu thú. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên tiến hành bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật