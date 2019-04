Dùng gậy sắt đánh trọng thương khách du lịch chỉ vì muốn đe dọa

Xác nhận sự việc trên với PV vào chiều nay (01/4), Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lỷ Cảnh Thắng (SN 2000) và Chìu Kim Thành (SN 1998, cùng trú tại xã Quảng An) về tội cố ý gây thương tích.

Theo Cơ quan CSĐT, ngày 24/3, anh Đinh Chính Hợp (SN 1999), trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (cùng tỉnh Quảng Ninh) và một số người bạn trong xã đi đến thác Bạch Vân (xã Quảng An, huyện Đầm Hà) để tham quan du lịch.

Hai đối tượng đánh trọng thương khách du lịch bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Khải

Tuy nhiên, khi nhóm của anh Hợp ra về thì bị 2 đối tượng lạ mặt chặn lại gây sự và dùng gậy sắt (loại gậy rút) đánh khiến anh Hợp cùng bạn là Bùi Đình Khang (SN 1998) bị thương. Gây án xong, các đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Hợp cùng bạn trình báo cơ quan công an.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Đầm Hà cử lực lượng tiến hành xác minh, lấy lời khai của nạn nhân và truy bắt nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Chìu Kim Thành và Lỷ Cảnh Thắng là đối tượng đánh trọng thương nhóm khách du lịch nói trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai rằng muốn đe doạ các khách du lịch là người địa phương khác đến thăm quan tại thác Bạch Vân nên đã dùng hung khí để đánh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

