Đưa con gái bạn nhậu ra bãi đất trống rồi xâm hại

Thấy con gái bạn đang ngủ, Kháy nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã đánh thức Mai dậy rồi đưa ra bãi đất trống sau nhà thực hiện hành vi đồi bại.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Lộc Văn Kháy (24 tuổi, trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) để làm rõ hành vi Giao cấu với trẻ em.

Lộc Văn Kháy. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 22/5, anh Nam (trú bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) rủ Kháy đến nhà uống rượu. Sau khi nhậu xong chuẩn bị ra về thì Kháy nhìn thấy Mai (15 tuổi, là con gái anh Nam, đã đổi tên) đang nằm ngủ nên nảy sinh thú tính.

Kháy đã đánh thức Mai dậy, sau đó dụ dỗ đưa ra bãi đất trống sau nhà và thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc ngay sau đó bị gia đình cháu phát hiện và trình báo cơ quan công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

