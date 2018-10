Đủ kiểu tống tiền bằng ảnh nóng, clip sex

Thời gian qua, một số người cả nam lẫn nữ bị kẻ xấu dùng ảnh nóng khống chế, tống tình, tống tiền nhưng nạn nhân chỉ biết chịu đựng.

Nhiều người chỉ báo công an khi bị kẻ xấu liên tục đòi thêm tiền hoặc có những đòi hỏi quá đáng. Khi rơi vào những trường hợp này, nạn nhân cần làm gì?

Bị tống tiền vì chat sex lộ mặt

Trinh sát đặc nhiệm Bùi Hữu Hạnh (Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) kể về một vụ mà anh cùng đồng đội không thể quên vì… sự thật bất ngờ.

Nạn nhân trong vụ án này là một cán bộ tại TP.HCM. Trong thời gian vợ mang thai, người này lên mạng xã hội chat sex. Trong lần vô tình lộ mặt, anh bị chính “bạn tình Facebook” chụp lại màn hình, đe dọa tống tiền.

Kẻ này biết rất rõ nhân thân, công việc hiện tại, gia đình của nạn nhân, đe dọa rằng nếu không đưa tiền sẽ “thân bại danh liệt”.

“Lần đầu, kẻ xấu đòi 5 triệu đồng, nạn nhân liền đáp ứng. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, chỉ hơn tháng sau, người này tiếp tục đòi thêm. Lúc này nạn nhân mới hoảng sợ, nhờ bạn bè hỗ trợ trình báo công an. Mọi dấu vết đều là ảo, giao dịch tiền cũng là chuyển khoản chứ không nhận trực tiếp, việc truy tìm ra người này không hề dễ dàng” - trinh sát Hạnh nhớ lại.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng lùng ra dấu vết, xác định kẻ xấu ở Cần Giờ, trùng họ tên với nạn nhân. “Lúc đó hai anh em cũng hoang mang nhưng sau khi xác minh ở địa phương, biết được người này là họ hàng với nạn nhân, đang học lớp 12. Ngày bị bắt đúng ngày cậu này thi THPT” - trinh sát Hạnh cho hay.

Một trường hợp khác, thủ phạm là người yêu cũ của nữ nạn nhân. Người nữ đã có chồng nhưng rồi “tình cũ không rủ cũng đến”, hai người lén lút qua lại. Sau đó, cô gái này quyết tâm dừng mối quan hệ thì người tình trở mặt.

Những clip mặn nồng mà tình cũ lén ghi lại trước đó thành công cụ uy hiếp cô gái. Cô này không dám lên tiếng, phải duy trì mối quan hệ như nô lệ tình dục, cung phụng tiền bạc. Người đàn ông này sau đó bị Đội Cảnh sát hình sự quận 1 tóm gọn.

Nghi can Nguyễn Văn Trọng bị công an bắt giữ khi dọa tung ảnh nóng để tống tiền, gạ tình cô giáo vào tháng 2/2017.

Phải báo ngay công an

Trung tá Đỗ Thế Chính (Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1) khẳng định nếu bị uy hiếp, tống tình, tống tiền bằng clip sex phải báo ngay với công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an sẽ hướng dẫn, phối hợp với nạn nhân bắt kẻ uy hiếp, ngăn ngừa hình ảnh không hay bị tung lên mạng.

“Những kẻ này nắm tâm lý bị hại sẽ không dám tố cáo, sợ ảnh hưởng đến danh dự, công việc, hạnh phúc gia đình nên đe dọa. Lúc đầu chúng hứa với nạn nhân là sau khi đưa tiền sẽ xóa hết ảnh, clip. Trên thực tế, có lần một thì sẽ có nhiều lần tiếp theo. Nhiều người chỉ tới trình báo khi không còn khả năng chu cấp tiền bạc hoặc không thể chịu đựng được nữa…” - trung tá Chính nói.

Ông khuyên nếu không may gặp các trường hợp này, việc nạn nhân cần làm là phải bình tĩnh, tìm cách thu thập chứng cứ, trình báo công an. “Trình báo sớm để công an nhanh chóng ngăn chặn việc phát tán hình ảnh, clip, thông tin. Nạn nhân nên tìm cách ghi âm lại giọng nói, những đoạn thoại, tin nhắn qua mạng xã hội, điện thoại… của kẻ tống tiền, tống tình. Đó là cơ sở để công an xử lý sau này” - trung tá Đỗ Thế Chính khuyên.

Theo ông Chính, trong nhiều nguyên nhân thì sự cả tin, đồng tình, dễ dãi của nạn nhân là lý do chủ yếu. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu không xác định mối quan hệ vợ chồng thì không nên tới những nơi riêng tư như nhà nghỉ, khách sạn, không ghi lại những hình ảnh, clip thân mật. Dù chúng tôi có bắt được kẻ xấu thì hệ lụy sau đó với nạn nhân cũng rất nhiều. Thứ mà những nạn nhân này mất không chỉ là tiền bạc…” - trung tá Đỗ Thế Chính nói.

Nếu bị đe dọa, hãy kín đáo báo cho cơ quan công an. Có thể nhờ người thân trình báo hoặc gọi điện thoại cho cơ quan công an, nói rõ tình thế hiện tại, yêu cầu cử người phối hợp xử lý vụ việc. Chỉ cơ quan công an mới có khả năng chặn đứng hành vi tống tiền, thu giữ toàn bộ hình ảnh, clip nhạy cảm, giữ bí mật về vụ việc tránh ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, hạnh phúc gia đình… Chuyên gia tâm lý tội phạm, TS Đoàn Văn Báu Bị “phi công trẻ” tống tiền 1,5 tỷ đồng Tháng 4/2017, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt Bùi Văn Sơn (20 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sơn và người phụ nữ tên L. quen nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Trong một lần chị L. vượt hàng ngàn cây số từ miền Nam ra Hà Nội để thăm bạn trai, hai người đã quan hệ. Mỗi lần như vậy, Sơn đều bí mật quay hình cảnh ái ân. Ngay khi chị L. trở vào Nam, Sơn vờ hốt hoảng nhắn tin cho người tình rằng điện thoại lưu lại cảnh nóng của hai người đã bị mất. Kẻ nhặt được điện thoại đòi 1,5 tỷ đồng , nếu không sẽ tung video này lên mạng và gửi cho chồng chị L. Công an vào cuộc, làm rõ Sơn là đạo diễn vụ “mất điện thoại” này.

Theo Pháp luật TP HCM

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật