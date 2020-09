Đủ căn cứ khởi tố vụ sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người chết

Liên quan đến vụ sập công trình trong Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì), bà Vũ Thị Thúy Hồng - phó giám đốc trung tâm này cho biết, thấy đất đá bừa bộn trong quá trình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, Trung tâm đã làm văn bản xin chủ trương của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để dọn dẹp và được đồng ý. Sau khi được chấp thuận, đơn vị đã tiến hành thực hiện dọn dẹp thì xảy ra tai nạn. Trong vụ tai nạn đáng tiếc đó, cả 4 người gặp nạn đều là lao động tự do, trong đó có một người câm điếc.



Điều khiến dư luận địa phương quan tâm nhất là đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng về vụ việc.

Trong khi đó, chiều 3/9, khi PV Báo Gia đình & Xã hội liên hệ qua điện thoại để hỏi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, khảo sát, thi công của công trình, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết ông đang đi công tác nên không thể trả lời.

Hiện trường vụ sập công trình ở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ ngày 3/9. Ảnh: Nhật Tân

Theo dõi vụ việc trên, luật sư La Văn Thái (Giám đốc Công ty Luật Tầm nhìn và Thịnh vượng) đánh giá đây là một sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng, số người tử vong lớn.

Luật sư Thái trích dẫn Khoản 2 và khoản 3 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014 quy định yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng là phải có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp, bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng. Đồng thời, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2019 cũng quy đinh các công trình thuộc trường hợp phải lập, thẩm định các phương án và phải đươc phê duyệt trước khi xây dựng.

Đầu tiên phải xác định trước hết là công trình xây dựng này được UBND cấp nào phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư. Việc khảo sát, thuê đơn vị tư vấn, thi công, phê duyệt dự án, lập, thẩm định các báo cáo kỹ thuật có đúng trình tự, thủ tục hay không. Tiếp đó là việc tổ chức đảm bảo các yếu tố an toàn lao động. Trách nhiệm ở đây là chủ đầu tư dự án, những người tham gia lập, thẩm định, phê duyệt dự án và nhà thầu thi công.

Theo lời người dân địa phương, vào ngày 31/8, cách chỗ bị sập taluy khoảng 10 – 15m đã xảy ra tình trạng sạt lở. Thế nhưng đến ngày 1/9 nhóm công nhân vẫn tiếp tục làm việc dẫn đến vụ tai nạn thương tâm vùi lấp 4 mạng người. Ảnh: Hồng Quang

Luật sư Thái phân tích: Đối với nhưng người vi phạm quy định về xây dựng trong việc khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát mà làm chết từ 3 người trở lên thì có thể bị khởi tố về tội: "Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, cần phải xem xét trách nhiệm trong việc quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật Xây dựng, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng... gây thiệt hại từ 100.000.000 trở lên thì có thể bị xử lý về tội "Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015.

"Trong vụ việc nói trên đã có đủ căn cứ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án. Trong quá trình điều tra nếu có căn cứ cho thấy các vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án cũng như những vi phạm trong quá trình thi công nhưng chủ đầu tư, người quản lý lao động, đơn vị thi công không đảm bảo an toàn cho người lao động dẫn đến hậu quả tai nạn xảy ra khiến 4 người thiệt mạng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố bị can để điều tra theo quy định", Giám đốc Công ty Luật Tầm nhìn và Thịnh vượng nhấn mạnh.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

