Đối tượng từng định tự thiêu tại nhà bắt giữ nữ điều dưỡng làm con tin

Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1983, trú tại Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội) vào chiều 14/10 sau khi tên này dùng kéo khống chế một nữ điều dưỡng viên.

Thông tin cho thấy, ngày 12/10, Linh được gia đình đưa vào Bệnh viện Tâm thần TƯ 1 để cai nghiện. Sáng 14/10, đối tượng có biểu hiện gây rối, đập vỡ cửa kính…. Khi các bác sỹ bệnh viện đến ngăn chặn thì Linh dùng kéo y tế chống trả quyết liệt đồng thời bắt giữ, khống chế một nữ điều dưỡng với yêu sách gọi gia đình mình đến bệnh viện.

Khi mẹ Linh tới nơi, Linh dùng kéo khống chế, ép nữ điều dưỡng này lên xe máy để mẹ y chở khỏi bệnh viện. Đến khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội), Linh cho mẹ và nữ điều dưỡng này xuống còn mình đi xe máy về hướng nội đô.



Linh là đối tượng nghiện ma tuý và rất hung hãn (ảnh tư liệu)

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Công an huyện Thường Tín tổ chức truy lùng đối tượng Linh. Đến chiều nay, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Hoàng Linh khi hắn đang lần trốn tại khu vực chợ Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội).

Được biết, Linh là đối tượng nghiện ma tuý nặng. Cách đây mấy ngày, sau khi sử dụng ma túy, Linh đem xăng về nhà mẹ đẻ tưới lên cơ thể và sàn nhà, có ý định tự thiêu. Tuy nhiên được sự can thiệp của người dân xung quanh và lực lượng Công an quận Hoàng Mai nên ý định này của Linh đã không thực hiện được.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật