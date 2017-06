Đối tượng truy sát bạn trong bệnh viện khai gì khi bị bắt?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm 17/6, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện (Hải Dương) xảy ra sự việc một nhóm côn đồ lao vào truy sát bệnh nhân Nguyễn Đình Hậu (34 tuổi), trú tại phường Quang Trung (TP. Hải Dương) đang điều trị tại đây.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhận được tin báo, Công an thị trấn và Công an huyện Thanh Miện đã đến hiện trường để điều tra, xác minh. Qua xác minh,. Cơ quan CSĐT tiến hành bắt đối tượng An Văn Thuy (31 tuổi), trú tại thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường (cùng huyện Thanh Miện), là người truy sát anh Hậu.

Tại cơ quan điều tra, Thuy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi đánh anh Hậu tại quán và truy sát nạn nhân tại bệnh viện. Đối tượng khai, do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa 2 người, cho nên vào lúc 22h ngày 17/6, tại quán karaoke Jumbo ở khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện đã xảy ra xô sát, đánh nhau.

Đối tượng An Văn Thuy tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan công an cung cấp)

Tại đây, đối tượng Thuy đã dùng ghế sắt ném vào Hậu khiến anh bị thương ở vùng đầu. Sau đó, nạn nhân được bạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện cấp cứu.

Khi nạn nhân đang cấp cứu tại khoa Ngoại của bệnh viện, Thuy tiếp tục cầm kiếm đi xe máy một mình đến truy sát. Thấy vậy, anh Hậu đã đóng cửa chèn không cho Thuy vào, nhưng đối tượng vẫn gây thương tích ở tay cho anh.

Sau khi sự việc xảy ra, khoảng 23h30 phút cùng ngày, anh Hậu được chuyển về khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp tục điều trị.

Trước sự việc trên, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Thuy về hành vi cố ý gây thương tích.

Một mình đối tượng Thuy cầm kiếm vào bệnh viện truy sát anh Hậu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lý giải về thông tin trên mạng xã hội lan truyền một nhóm côn đồ vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện truy sát bệnh nhân, ông Trần Văn Yên - Bảo vệ bệnh viện cho biết: “Tôi khẳng định đêm hôm xảy ra sự việc chỉ có một mình anh Thuy xông vào bệnh viện tìm anh Hậu để đánh, chứ không phải là một nhóm côn đồ như nhiều người đồn thổi”.

Hiện Công an huyện Thanh Miện đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài, clip: Đức Tuỳ