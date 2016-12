Đối tượng truy nã bị bắt vì... về thăm nhà

Hôm qua (29/12), Công an TP Hải Phòng đã bắt được Đinh Ngọc An (31 tuổi), trú tại số nhà 31/66 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, ở tại tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), là đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản manh động trên địa bàn và bị truy nã nhiều năm.

Đối tượng Đinh Ngọc An. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Đinh Ngọc An cùng một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Lê Chân. Khi đồng bọn bị bắt giữ, An nhanh chân tẩu thoát và lẩn trốn ở nhiều địa phương trên cả nước.

Sau nhiều năm truy tìm và lần theo dấu đối tượng, đêm ngày 28/12, các trinh sát phát hiện An trở về địa phương thăm nhà. Lúc này, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hải Phòng, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Công an TP Hải Phòng khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân bắt giữ đối tượng An.

Đến 12 giờ trưa 29/12, Công an TP Hải Phòng đã bắt được An tại số nhà 36/66 đường Nguyễn Tường Loan. Khi bị bắt giữ đối tượng và gia đình có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Được biết, chiều cùng ngày 29/12, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng, động viên thành tích các đơn vị và cá nhân tham gia bắt giữ an toàn đối tượng.

Minh Lý - Đức Tuỳ