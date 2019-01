Đối tượng say rượu chui gầm giường nhà hàng xóm đợi đến đêm hiếp, giết bé gái 12 tuổi

Sáng 13/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối tượng Lý Văn Cao (SN 1973), trú tại thôn Nà Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về hành vi Giết người và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, đêm 10/1, đối tượng Cao đi uống rượu say, sau đó gã đàn ông này trèo tường khu phía sau bếp vào nhà nạn nhân C. Thời điểm này nhà nạn nhân có hai anh em, lợi dụng lúc anh trai của C. đang ngủ say ở trong buồng, đối tượng Cao chui vào gầm giường em C. khi đang ngủ rồi nằm phục.

Đợi đến khoảng 23h, thấy em C. đã ngủ say, đối tượng Cao tiến đến gần rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến khi tắc thở rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng không quên xóa dấu vết rồi đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo về sự việc, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra vụ án.

Theo người dân địa phương, cháu C. là học sinh lớp 6 một Trường THCS trên địa bàn xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, ngoan hiền, học lực khá và chăm chỉ chịu khó.

Mẹ của cháu C. đi Trung Quốc làm ăn, bé C. ở nhà cùng anh trai và bố. Trong khi đó người cha thường mải mê rượu chè, không quan tâm đến các con.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

