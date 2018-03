Đối tượng đốt nhân tình bỏng 95% cơ thể: Bắt cá hai tay và chuyên chăn dắt 'đào'

Công an Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng Dương Tiến Định (tức Định “trọc), SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Định được xác định là kẻ đổ xăng đốt hai cô gái ở phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên. Hai nạn nhân được xác định là chị Phạm Thu H. (SN 1995) trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cùng chị Nguyễn Thị M. (SN 1998, trú tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).

Định "trọc" còn dính dáng đến ma túy

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều ngày 20/3, công an Vĩnh Phúc nhận được tin báo tại một khu nhà trọ xảy ra vụ cháy khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngay lập tức, cơ quan công an vào cuộc và xác định hai nạn nhân bị bỏng do có người đổ xăng đốt. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã bắt đối tượng Định.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận, trong thời gian chị H. thuê trọ, Định có tới phòng trọ chị này ăn ngủ. Khoảng 4h ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H. nhưng chị này không có nhà. Định nhiều lần nhắn tin gọi điện nhưng không được hồi đáp, nên đối tượng bực tức có ý định dùng xăng đốt chị H..

Định nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng. Đến 12h thì chị H. về phòng trọ, sau đó chị M. là bạn H. cũng đến. Tại đây Định cãi nhau với chị H. và M.. Sau đó Định đã dùng chai xăng 1,5 lít đổ lên gáy của chị H. và M. rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích năng. Chị H. bỏng 95 % cơ thể, chị M. bỏng 65% cơ thể.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2016, Định có quen biết và nảy sinh tình cảm với H.. Mặc dù có 2 con, đang ly thân vợ nhưng Định vẫn công khai qua lại với H. và còn yêu một cô gái khác ở phường Khai Quang.

Mặc dù có vợ, nhưng Định vẫn "bắt cá" hai tay.

Với tướng mạo to con, xăm trổ, cạo trọc đầu, Định đứng ra cung cấp và điều "đào" cho các quán karaoke trên địa bàn. Ngoài ra, Định còn có dấu hiệu liên quan đến ma túy... Dưới "trướng" của Định rất nhiều đàn em theo chân, sẵn sàng nghe lệnh phục vụ. Đối tượng cũng đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an.

Theo một số nguồn tin cho biết, Định “trọc” khá nổi tiếng, không chỉ khu vực TP. Vĩnh Yên mà “độ phủ sóng” còn sang một số địa bàn lân cận. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng thu được một lượng nhỏ ma túy và một số đồ vật phục vụ việc sử dụng ma túy.

Hiện nay, ngoài tội danh Giết người, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý Định về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Nguoiduatin