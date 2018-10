Đối tượng cố thủ bị gần 100 cảnh sát bao vây là ai?

Theo nguồn tin từ PV, đối tượng Sơn, tên thường gọi là Sơn Lan, tên thật là Lê Ngọc Sơn (sinh ngày 16/6/1985; nguyên quán Đức Thọ, Hà Tĩnh; thường trú tại Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Sơn bị gần 100 cảnh sát bao vây.

Đối tượng bị nghi có dấu hiệu ngáo đá và vẫn đăng tải diễn biến từ căn phòng nơi y cố thủ lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, trong dòng trạng thái gần nhất lúc 15h, tức khi cảnh sát đặc nhiệm, lính bắn tỉa án ngữ trên nóc các tòa nhà đề phòng Sơn manh động, đối tượng này vẫn đăng một dòng trạng thái lên Facebook với nội dung: "ok, mưa to nên vào luôn đi".

Còn trước đó, vào 14h, đối tượng đăng: "vao di" ("vào đi" - PV).

Sơn là một đối tượng hình sự mới đi tù về.

Theo nguồn tin của PV, Sơn là đối tượng hay quậy phá nhưng tại TP.Vinh, y chưa gọi là có số má. Trước sự việc hôm nay, Sơn đã không xuất hiện một thời gian.

Được biết, vào trưa 1.10, đối tượng Sơn đã bị lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc vì liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Sơn đã chống đối và ôm quả lựu đạn ném về phía cơ quan chức năng nhưng quả lựu đạn không phát nổ.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Theo người dân sống trên đường Hồng Bàng, từ khoảng hơn 10h ngày 1.10, hàng chục cảnh sát đã có mặt tổ chức lập rào chắn và phong tỏa con đường. Sau đó, liên tiếp xe đặc chủng chở cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng Công an thành phố, Công an Tỉnh Nghệ An, đội cơ động, lính bắn tỉa của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh được điều động đến hiện trường. Nhiều cảnh sát có mặt tại tầng thượng chung cư Tecco bao quát hiện trường.

Được biết, đối tượng Sơn cố thủ tại số 128 đường Hồng Bàng (được cho là nhà riêng của đối tượng) với súng và lựu đạn.

Đến 15h25, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng vận động Sơn nhưng đối tượng vẫn chưa có dấu hiệu đầu hàng. Bố của đối tượng cũng đã được đưa đến hiện trường để vận động đối tượng ra tự thú.

Mặc dù trời đổ mưa, người dân vẫn tập trung rất đông hai bên đường Hồng Bàng để theo dõi sự việc.

Theo Dân Việt

