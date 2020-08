Đối tượng bắt cóc cháu bé 2 tuổi tại Bắc Ninh: "Liều lĩnh vậy là để gia đình người yêu chấp nhận cho cưới"

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Bắt cóc trẻ em".

Bước đầu Thu cho biết, khoảng tháng 2/2019, Thu có yêu một người ở Tuyên Quang và đã có bầu. Khi đó Thu hứa sẽ giữ và sinh con cho người yêu nhưng không may bị hỏng.

Gần đây, người yêu hỏi về đứa bé, do bị sảy nên Thu nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ cùng khoảng tuổi con mình với mục đích mang về nhà người yêu để bố mẹ người yêu đồng ý và sẽ tổ chức đám cưới cho 2 người.

Vào khoảng 16h ngày 21/8, Thu ra công viên và dựng xe phía ngoài ở gần cổng bảo vệ, sau đó vào công viên và ngồi xích đu quan sát. Khi thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) chơi một mình, Thu đã tiến lại gần rủ em bé đi theo với lời dụ dỗ sẽ mua cho kẹo, bim bim,…. Bé Gia Bảo đã đi theo và được đối tượng đưa về phòng trọ tại TP Bắc Ninh.

Đối tượng Thu (ảnh PV)

Vào khoảng 7h sáng 22/8, Thu đi xe máy đưa bé Gia Bảo về Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển về Tuyên Quang. Thu khai rằng, khi bắt cháu bé cũng đã nghĩ đến hậu quả là gia đình cháu bé sẽ đau khổ và đi tìm, nhưng vì không còn cách nào khác nên đã có hành động như vậy.

"Lúc bắt cháu bé tôi cũng không đành lòng đâu, nhưng vì bất đắc dĩ nên tôi phải làm vậy. Giờ đây tôi rất ân hận vì hành vi của mình", Thu khai.

Thu cho biết, từ khi bắt cóc được cháu bé, đối tượng không hề vào mạng nên không biết gia đình và cộng đồng đang rất lo lắng, đi tìm ở khắp mọi nơi.

Thu khai, khi về Tuyên Quang, Thu đã giải thích với người yêu là Đặng Văn Bằng (33 tuổi) là con của hai người nhưng Bằng không tin và cho rằng đó không phải con mình.

Thu cho rằng, sau phản ứng của người yêu chị ta cũng đã có ý định sẽ đem cháu Bảo về trả lại cho bố mẹ đẻ cháu, tuy nhiên chưa kịp làm thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/7, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, trú tại TP Bắc Ninh) đưa con là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) ra công viên Nguyên Văn Cừ (TP Bắc Ninh) chơi. Tại đây, anh Hưng để cháu ở khu vui chơi để vào mua nước. Sau vài phút quay lại, cháu Bảo đã biến mất không dấu vết.

Nhận được trình báo của gia đình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định nghi phạm đã đưa cháu Bảo về Hàm Yên (Tuyên Quang) và tiến hành giải cứu trong tối 22/8.

T. Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật