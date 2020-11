Đội trưởng bảo vệ cùng ‘đồng nghiệp’ xịt sơn làm bẩn xe ô tô vì khách không gửi xe trong chung cư

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an

Thời gian qua, nhờ chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, nên số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn quận Hà Đông đã được kiềm chế và giảm so với thời gian trước đó.



Tuy nhiên vẫn còn xuất hiện tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số chung cư, nhà cao tầng (do không có chỗ dừng, đỗ xe), từ đó nảy sinh vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Điển hình, ngày 8-11-2020 tại khu vực phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông đã xảy ra việc một số xe ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh khu đô thị, bị nhóm đối tượng xịt sơn màu đỏ lên thân xe.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, CAQ Hà Đông đã tập trung lực lượng điều tra xác minh làm rõ.

Qua rà soát, lực lượng công an xác định đối tượng Trần Đình Thắng (SN 1974, ở tổ 6, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) là Đội trưởng - Công ty bảo vệ Tây Hồ (có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang làm bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Hà Đông đã tiến hành đấu tranh với Trần Đình Thắng. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận cùng với Nguyễn Xuân Loan (SN 1955, ở tổ 7 phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1964, ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng là bảo vệ của Công ty bảo vệ Tây Hồ) xịt sơn vào một số xe ô tô trong đêm mùng 7, rạng sáng ngày 8-11, tại phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Cụ thể, quá trình làm bảo vệ và trông xe tại khu chung cư CT7 Dương Nội, Trần Đình Thắng phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư (không thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty Thắng làm) có nhiều người dân đỗ xe qua đêm, không gửi vào bãi xe của khu chung cư quản lý.

Một trong những chiếc xe ô tô bị Thắng và đồng bọn xịt sơn màu đỏ

Trần Đình Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Loan và Nguyễn Văn Tâm mua bình sơn xịt vào các xe ô tô, nhằm mục đích khiến họ phải đưa xe vào gửi trong hầm hoặc bãi gửi xe thuộc quyền quản lý của chung cư.



Ngày 7-11, Thắng đưa 70.000đ cho Tâm và Loan đi mua 2 bình sơn màu đỏ. Khoảng 00h40 ngày 8-11, Tâm từ chốt bảo vệ tại chân tòa nhà CT 7E đi đến chốt bảo vệ của Loan tại vị trí cạnh chân tòa CT 7F để gọi Loan đi xịt sơn lên các xe ô tô.

Sau khi đi đến đoạn đường nội bộ phía sau các tòa A, B, C, D, E, Loan đi trước cảnh giới còn Tâm đi phía sau dùng bình xịt sơn đỏ lên phần thân khoảng 10 xe ô tô để dọc lề đường (đoạn đường này thuộc khu chung cư CT7 Dương Nội và chưa có biển cấm dừng đỗ của cơ quan chức năng).

Sau khi xịt hết bình sơn, Tâm đã ném vỏ bình sơn vừa sử dụng về phía vườn đào thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, còn 1 bình sơn chưa sử dụng, Tâm cất ở tủ bảo vệ tại sảnh tòa CT 7E. Do sợ bị phát hiện nên Thắng đã đến gặp Tâm lấy chìa khóa tủ bảo vệ, đem bình sơn đi cất giấu.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ 1 bình sơn xịt đã qua sử dụng và 1 bình sơn do đối tượng Thắng cất giấu; Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã xác định và làm rõ 4 chiếc ô tô bị Thắng cùng đồng bọn xịt sơn lên thân xe.

