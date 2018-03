Đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ nghi do mâu thuẫn tình ái

Chiều 21/3, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin vụ án mạng đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ tại huyện Cai Lậy.

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết kết quả khám nghiệm, anh Nguyễn Thanh (39 tuổi) tử vong do đa vết thương, sốc do mất máu bởi bị vật nhọn đâm và chị Huỳnh Thị Thu (43 tuổi, cùng ngụ xã Phú Nhuận) tử vong do ngộ độc thuốc.

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ án. Ảnh: Minh Anh.

Kết quả điều tra cùng thông tin do người nhà cung cấp xác định, cả hai có quan hệ tình cảm khoảng 10 năm nay. Anh Thanh và chị Thu đều đã có gia đình riêng.

Năm 2016, anh Thanh được toà chấp nhận cho ly dị vợ và chị Thu ly dị chồng. Cả hai thường thuê phòng tại nhà trọ ở huyện Cai Lậy. Anh Thanh sống bằng nghề thợ mộc, còn chị Thu Hồng bán vé số.

Cảnh sát cho biết, qua điều tra nhiều khả năng do cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Chị Thu bị nghi đã dùng dao đâm anh Thanh, rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Theo kết quả khám nghiệm, trên cơ thể của anh Thanh có nhiều vết thương do vật sắt nhọn gây ra, còn chị Thu không có ngoại lực tác động. Cảnh sát đã tìm thấy con dao dính máu, chai thuốc diệt cỏ tại hiện trường.

Thượng tá Phan Tấn Ca cho biết, nhiều khả năng cơ quan điều tra không khởi tố vụ án vì nghi phạm đã tử vong.

Cảnh sát có mặt ở nơi xảy ra vụ án để khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Anh.

Như Zing.vn đã thông tin, ngày 19/3, anh Thanh và chị Thu đến một nhà trọ ở huyện Cai Lậy thuê phòng ngủ qua đêm.

Trưa hôm sau (20/3), quản lý nhà trọ phát hiện có mùi tanh từ căn phòng của đôi nam nữ trên bốc ra. Quản lý gọi cửa nhưng không có người trả lời nên báo cảnh sát.

Phá cửa, lực lượng chức năng phát hiện anh Thanh và chị Thu đã tử vong. Thi thể anh Thanh nằm trên vũng máu dưới nền gạch, còn chị Thu nằm trên giường cạnh bức tường nhà vệ sinh.

* Tên hai nạn nhân đã thay đổi.

Theo Zing.vn