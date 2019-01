Đôi nam nữ trong đường dây ma tuý lớn tại Sài Gòn bị khống chế

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP HCM bắt nhiều nghi can trong đường dây ma tuý do Nguyễn Hồng Châu (32 tuổi, quê Đăk Nông) và Bùi Phạm Duy (34 tuổi) cầm đầu.

Duy bị bắt cùng hàng chục kg ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trinh sát phát hiện nhóm người buôn bán ma tuý với số lượng lớn tại các khu vực vùng ven như huyện Bình Chánh, Hóc Môn... Châu và các nghi can bị đeo bám suốt thời gian dài, lộ đầu mối lấy nguồn hàng từ Campuchia.

Có vai trò quan trọng không kém Châu là Bùi Phạm Duy. Hắn trực tiếp đặt rồi nhận mỗi lần hàng chục nghìn viên thuốc lắc, nhiều kg hàng đá...

Chiều 22/1, trinh sát phát hiện Duy chạy xe máy chở theo thùng giấy đến trước ngôi trường tiểu học ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Khi hắn vừa trao thùng hàng cho Nguyễn Thị Xuân Vân (29 tuổi), cả hai lập tức bị khống chế, thu giữ trong thùng giấy hàng chục nghìn viên thuốc lắc, lượng lớn ma tuý đá.

Vân gào khóc, cho rằng không liên quan đến đường dây ma tuý này.

Vân khóc lóc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét nhà của Châu, Duy và Vân, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều ma tuý tương tự, tổng trọng lượng gần 40 kg, ước tính có giá hàng tỷ đồng.

"Quy luật hoạt động của đường dây này đi ngược với các băng nhóm khác. Chúng thường giao dịch vào ban ngày để tránh sự theo dõi của cảnh sát và lực lượng tuần tra ban đêm", cán bộ điều tra cho biết.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

