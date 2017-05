Đôi nam nữ ngang nhiên mang khối tiền giả lớn ra gửi ngân hàng

Một nguồn thông tin cho hay, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM để mở rộng điều tra về 1 ổ nhóm tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn.

Ảnh minh họa

Nguồn thôn tin trên cho biết thêm, vụ việc được phát hiện vào trưa 25/5 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (tức Sacombank) chi nhánh huyện Bình Chánh, đong tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Và vụ việc được các nhân viên của chi nhánh ngân hàng trên phát hiện ra.

Cụ thể, 11h trưa 25/5 có 2 người gồm 1 nam – 1 nữ đến gửi tiền vào tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng này. 2 người này giao cho nhân viên 17,4 triệu đồng, gồm 87 tờ tiền loại mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ. Qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện là tiền giả nên đã giữ chân 2 khách hàng nói trên và âm thầm trình báo cơ quan công an địa phương.

2 người bị mời về cơ quan Công an để làm rõ và Công an đã thu giữ lượng tiền giả nói trên để tiến hành giám định. 2 người nói trên được xác định là T.P.T (SN 1988) và L.V.C (SN 1990, cùng quê Bến Tre).

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra.

Theo VietnamNet