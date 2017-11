Dọa nổ bình gas, giết bạn gái để níu kéo tình cảm

Ngày 4/11, Công an TP Biên Hòa ( Đồng Nai ) đang tạm giữ Nguyễn Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Dũng quen biết với chị Nguyên (24 tuổi) từ nhiều tháng trước và có tình cảm với cô này. Thời gian gần đây, vì thấy không hợp nên chị Nguyên chủ động nói lời chia tay.

Công an đang lấy lời khai nghi can Nguyễn Xuân Dũng. Ảnh: N.A.

Vào 20h đêm 3/11, Dũng đón Nguyên về phòng trọ tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa rồi khóa cửa để nói chuyện. Khi cô gái 24 tuổi đòi chia tay, Dũng cầm dao khống chế Nguyên, bắt cô tiếp tục mối quan hệ nếu không sẽ sát hại người yêu rồi tự tử.

Lúc này, người dân đến can ngăn nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Long Bình, Cảnh sát 113, Công an Đồng Nai, có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi thấy lực lượng chức năng, thanh niên 23 tuổi đe dọa giết cô gái và kích nổ bình gas.

Sau hồi thương thuyết không có kết quả, lực lượng công an buộc áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phá cửa phòng và xông vào khống chế Dũng, giải cứu chị Nguyên.

Trong đêm, Dũng bị lực lượng chức năng áp giải về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

*Tên cô gái được thay đổi.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Theo Zing