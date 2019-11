Điều tra đường dây cho vay qua mạng lãi suất 1.600% mỗi năm

Ảnh minh họa

ẢNgày 31/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án cho vay nặng lãi do người Trung Quốc và đồng bọn thực hiện.

Từ tháng 4 đến nay, hai người Trung Quốc tên Jiang Miao và Niu Li Li tạo ra các ứng dụng trên điện thoại di dộng để cho khách vay tiền.

Người vay phải tải ứng dụng Vayt.ocdo, Moreloan hoặc VD Online rồi làm các thủ tục. Nếu đủ điều kiện, hệ thống này sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Tùy hình thức mà khách hàng được vay từ 1,7 đến 2,75 triệu đồng với lãi suất 1.600% mỗi năm.

Quá hạn không trả nợ, phía cho vay sẽ gọi điện cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp "con nợ" chửi bới, đe dọa. Công an xác định trong 6 tháng qua, đường dây của 2 người Trung Quốc này thực hiện 60.000 giao dịch với số tiền cho vay khoảng 100 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM làm rõ vụ việc.

