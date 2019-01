Điều chưa kể về băng giang hồ khét tiếng Vũ 'Bông Hồng' ở Sài Gòn

Vũ đứng đầu và nhóm đàn em bị công an bắt giữ.

Ngày 11/1, Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang tạm giữ Lâm Thanh Vũ (Vũ “Bông Hồng”) cùng hàng chục đàn em của Vũ để điều tra về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Vũ “Bông Hồng” bất hợp tác với công an

Tại cơ quan công an, Vũ “Bông Hồng” tỏ ra khá lì lợm không chịu khai báo bất cứ điều gì về băng nhóm giang hồ do mình cầm đầu. Thậm chí, khi Vũ được điều tra viên hỏi và password của các thiết bị như: ĐTDĐ, máy tính, tài khoản… thì Vũ “Bông Hồng” không chịu nói. Riêng các đàn em của Vũ “Bông Hồng” thì khai báo và hé lộ về đường dây do Vũ cầm đầu chuyên cho tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê…

Đám đàn em khai nhận được Vũ “Bông Hồng” giao cho nhiều tài khoản cá độ để “dụ” các con bạc ở nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Bình Dương, Kiên Giang,… để tham gia cá độ trên các trang như: Bong88.com, agl.30k30k.net… Những tài khoản này quy đổi tiền ra điểm để ăn thua trên các trang mạng.

Qua điều tra, công an xác định mỗi địa phương, Vũ “Bông Hồng” giao cho 1 đàn em nắm giữ các tài khoản cá cược. Đối với TP.HCM thì Vũ cùng một số đàn em thân trực tiếp điều hành. Đường dây cờ bạc của Vũ “Bông Hồng” giao dịch ăn thua số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài tổ chức cờ bạc, Vũ “Bông Hồng” cùng đám đàn em còn hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Công an di lý Vũ "Bông Hồng" cùng các đàn em về trụ sở.

Băng nhóm của Vũ “Bông Hồng” hoạt động 3 trong 1 gồm: tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, xã hội đen (đòi nợ). Đối với việc cho vay nặng lãi, Vũ “Bông Hồng” chia thành nhiều cấp để cho đàn em quản lý. Quá trình điều tra, đại bản doanh của Vũ “Bông Hồng” có trụ sở tại quận 9 và thường xuyên có hàng chục tay giang hồ số má túc trực. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết, băng nhóm này hoạt động trên nhiều tỉnh thành, tổ chức chuyên nghiệp. Trinh sát phải mất nhiều thời gian theo dõi mới phá được án…

Vây bắt băng cho vay nặng lãi khi vừa xuống Tân Sơn Nhất

Trước đó, qua thời gian dài điều tra, trinh sát Phòng 4, C02 Bộ Công an phát hiện băng nhóm giang hồ do Vũ Bông Hồng cầm đầu hoạt động ở quận Thủ Đức, quận 9… có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… nên đeo bám và củng cố hồ sơ.

Chiều 8.1, Vũ "Bông Hồng" cùng nhóm đàn em cộm cán có chuyến đi Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để thu tiền và gặp mặt đàn em ăn chơi. Sau đó, nhóm này đáp máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Khi vừa xuống sân bay, Vũ cùng đàn em bị trinh sát công an ập vào khống chế. Cùng ngày, nhiều tổ trinh sát đã ập vào 14 điểm khác nhau ở các quận huyện TP.HCM bắt giữ nhiều đối tượng đàn em của Vũ "Bông Hồng". Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của băng nhóm trên, cùng 3 ô tô và gần 800 triệu đồng...

Bước đầu, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ “Bông Hồng” và 4 đàn em để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự thêm gần chục đối tượng khác để tiếp tục mở rộng điều tra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

