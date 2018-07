Diễn biến mới vụ Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 13/7 cho biết, cơ quan này đã quyết định không khởi tố vụ án Vu khống liên quan đến lời khai của một nhân chứng trong vụ án Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ngụ TP.Hà Nội, là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, ngụ TP.HCM) bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo có hành vi lừa đảo.

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 hồi tháng 6/2017.

Cụ thể, trong phiên tòa xét xử Hoa hậu Phương Nga và bạn lừa đảo đại gia Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng hồi tháng 6 năm ngoái, bà Nguyễn Mai Phương (bạn Hoa hậu Phương Nga) đã tố cáo bà Phạm Thu X. (cán bộ cục Cảnh sát Hình sự bộ Công an phía Nam) nhận 50 triệu đồng để lo lót cho cán bộ trại tạm giam, giúp cho Nga và Dung thông cung ra bên ngoài.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã mời bà Phạm Thu X. lên lấy lời khai làm rõ. Tại buổi làm việc, bà X. yêu cầu cơ quan điều tra phải khởi tố bà Nguyễn Mai Phương về tội Vu khống.

Để làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra mời bà Nguyễn Mai Phương lên làm việc và bà Nguyễn Mai Phương khẳng định có đưa 50 triệu đồng cho bà X. tại một quán cà phê nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM). Việc đưa tiền có sự chứng kiến của mẹ Hoa hậu Phương Nga là bà Hồ Mai Phương.

Sau khi công an lấy lời khai bà Nguyễn Mai Phương thì bà X. đã rút yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Mai Phương tội Vu khống. Từ đó, cơ quan điều tra đã không khởi tố vụ án này theo dạng tin báo tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa xét xử Phương Nga hồi tháng 6/2017, Nguyễn Đức Thùy Dung thừa nhận có việc thông cung ra bên ngoài. Những bức thư mà Dung viết đều trên nilon và đưa cho một cán bộ trại tạm giam tên Nghĩa để người này chuyển ra ngoài cho Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Dung) và bà Nguyễn Mai Phương.

Còn những bức thư từ bên ngoài chuyển vào cho Dung đều qua cán bộ tên Nghĩa. Khi đưa thư, người này mặc cảnh phục và đưa trước mặt 13 nghi phạm khác nên Dung không phải giấu giếm gì cả.

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Thùy Dung).

Cũng tại phiên tòa này, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cũng thừa nhận có sự thông cung với Thùy Dung từ bên ngoài vào trại tạm giam. Nghĩa cũng thừa nhận đưa thư cho cán bộ tên Nghĩa do bà Mai Phương giới thiệu.

Trước đó, 2 bị can Nga và Dung cùng bị truy cứu tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự do được xác định có hành vi chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng thông qua việc lừa mua nhà giá rẻ.

Hồi tháng 6/2017, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2. Sau một tuần xét xử chiều 29/6/2017, TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, yêu cầu VKSND TP.HCM làm rõ 9 vấn đề còn nhiều mâu thuẫn.

Đến tháng 8/2017, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nga và Dung.

Đến tháng 4/2018, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung sau một thời gian tạm đình chỉ điều tra. Hai bị can này tiếp tục bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Nguoiduatin.vn

