Diễn biến mới vụ đi bán 230 lượng vàng thì bị tạm giữ vì không chứng minh được nguồn gốc

Theo NLĐ, liên quan đến vụ tạm giữ một đối tượng bán 230 lượng vàng tây (14,3 kg) ra ngoài, bà Nguyễn Thị Thu Vân, chủ tiệm vàng Thảo Vân (thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc) từng bị một nam thanh niên bịt mặt xông vào cướp hơn 20 sợi dây chuyền vàng (trị giá gần 150 triệu đồng) vào chiều 17/6/2018.

Bà Vân cho biết, vu vàng bị cướp của gia đinh, phía Công an tỉnh đã nắm rõ. Vì vậy gia đình bà đang theo dõi và chờ kết quả từ cơ quan điều tra.

Bà cũng cho biết, hầu hết các công ty, tiệm bán vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều nhập vàng của các công ty gia công ở TP HCM. Vì vậy, cần phải chờ đối tượng khai là lấy trộm vàng ở đâu.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Dũng II. Ảnh: NLĐ

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Tiến, chủ tiệm vàng Kim Dũng II (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) cũng đã bị 1 nam thanh niên xông vào cướp hơn 10 dây chuyền vàng (trị giá gần 100 triệu đồng) vào tối 19/11/2018 . Ông cũng cho biết gia đình vẫn đang theo sát vụ việc trên để chờ kết quả cuối cùng.

Ông Tiến cho biết, số vàng bị mất được tiệm khắc thêm ký hiệu riêng sau khi nhập về để bán cho người dân. Có khả năng số vàng trên không phải bị cướp từ tiệm của gia đình.

Số vàng được 2 đối tượng mang bán. Ảnh: Lao động

Sáng 18/1, theo Dân Trí, tại cơ quan điều tra đối 2 tương khai là do nhặt được số vàng này nhưng nhặt được ở đâu thì không rõ. Lời khai chưa rõ ràng, lúc thế này lúc thế khác nên chưa có cách xử lý.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ số vàng và tiếp tục làm việc với hai đối tượng để xác minh, làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông báo ai biết hay chủ nhân của số vàng này thì liên hệ với Công an tỉnh để làm việc.

Trước đó, theo Lao động, vào ngày 15/1, Phòng PC45 phát hiện 2 đối tượng đang đem bán hơn 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay.

Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, PC45 đã mời 2 đối tượng về trụ sở để làm việc. Tuy vậy, với hơn 230 lượng vàng tây, 2 đối tượng đã không chứng minh được nguồn sở hữu.

Được biết, trên các loại trang sức vàng tây này, có các ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh; “K.LOAN*610" của công ty Kim Loan; “K.HAO*610" của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

