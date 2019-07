Diễn biến mới vụ Đại úy CSGT bị người vi phạm luật dùng đá đánh nhập viện

Ngày 28/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Hùng (54 tuổi, trú phường Văn Quán) đối tượng cầm đá đánh đại úy CSGT để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.



Hùng bị khống chế sau khi có hành vi tấn công đại úy CSGT đang làm nhiệm vụ.

Qua xác minh ban đầu, chiều muộn ngày 26/7 chiếc xe máy chở theo 3 người trong đó có Hùng và vợ cùng một người khác đến khu vực Học viện An ninh nhân dân trên đường Nguyễn Trãi thì bị đại úy Mai Hùng Sơn (Đội CSGT số 7- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) ra hiệu dừng xe để xử lý.

Trong lúc làm việc, ông Hùng đã tranh cãi và to tiếng với đại úy cảnh sát. Ngay sau đó, ông Hùng bất ngờ nhặt viên đá bên đường lao vào tấn công vào đầu đại úy CSGT khiến chiến sĩ này chảy nhiều máu.

Viên đá tang vật mà Nguyễn Quang Hùng dùng tấn công chiến sỹ CSGT.

Ngay khi xảy ra sự việc đối tượng cầm đá đánh đại úy CSGT, đơn vị đã đưa Đại úy Sơn vào Bệnh viện 103 cấp cứu đồng thời khống chế, đưa Nguyễn Quang Hùng tới trụ sở Công an phường Văn Quán để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi cầm đá tấn công người đang làm nhiệm vụ. Theo đó, Hùng khai thời điểm xảy ra vụ việc Hùng cùng một người bạn ngồi sau xe máy do vợ Hùng cầm lái. Trong lúc cãi vả, do không làm chủ được mình nên Hùng đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Đại úy Mai Hùng Sơn bị đánh chảy máu đầu sau vụ tấn công.

Công an quận Hà Đông cũng cho biết, trước khi sự việc này xảy ra, Nguyễn Quang Hùng từng có 2 tiền án.

Theo thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT số 7 đại úy Mai Hồng Sơn vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích để củng cố hồ sơ vụ án.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật