Như đã thông tin, vào lúc hơn 4h sáng nay (4/3), khi cả nhà ông Bùi Sỹ Được (sinh năm 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) vừa mở cửa thì đối tượng Trịnh Viết Ba (sinh năm 1967) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền xông vào cầm dao chém loạn xạ

Đối tượng Ba dùng dao chém vợ bà Mai cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ. Sau đó đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương. Sau khi gây án đối tượng Ba về nhà cắt cổ tay tự tử nhưng không chết.

Hiện ông Được, anh Thắng và đối tượng Ba đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện Công an tỉnh Nam Định do đích thân Đại tá Phạm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp xuống chỉ đạo tổ chức phong tỏa hiện trường vụ truy sát, để điều tra nguyên nhân chính xác vụ án mạng.

Con ngõ xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Đã gần nửa ngày trôi qua, người dân sinh sống tại nơi xảy ra vụ án mạng trên chưa hết bàng hoàng.

Theo một người dân, anh Thắng bị đâm vào đùi, cố gắng chạy ra khỏi căn nhà để kêu cứu.

Vào thời điểm trên, theo lời anh Thắng kể với hàng xóm thì sau khi đâm anh này, Ba cầm dao đi tìm những người còn lại trong nhà để đâm tiếp gồm ông Được, và vợ anh Thắng là chị Dung đang ôm con mới 8 ngày tuổi ngủ ở trên gác. Rất may là hung thủ không đâm cháu bé.

Chị Nguyễn Thị Hương – người dân sinh sống tại đường Hoàng Hoa Thám cho biết, vào lúc hơn 4h sáng ngày 4/3, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh ở đầu ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám.

“Khi mọi người chạy đến thì thấy anh Thắng – con trai ông Được) đang đứng ở đầu ngõ, chỉ vào nhà mình kêu cứu “Cứu tôi với, nó đâm chết hết cả nhà tôi rồi”. Trên người anh Thắng lúc đó máu me bê bết”, chị Hương kể lại.

Sau đó, những người hàng xóm sau đó kéo vào nhà anh Thắng thì thấy cảnh tượng tang thương.

Cũng theo chị Hương, ông Được làm nghề thầy bói, còn Trịnh Viết Ba làm nghề thầy cúng. Ông Ba đến đây thuê nhà giáp vách với gia đình ông Được, anh Thắng từ cách đây khoảng 10 năm và ở một mình từ đó đến nay. Trước khi xảy ra án mạng, giữa Trịnh Viết Ba và gia đình ông Được, anh Thắng có mâu thuẫn, từng to tiếng nhiều lần khiến tổ dân phố phải đứng ra hoà giải.

“Gần đây nhất là trước và sau Tết nguyên đán, hàng xóm chứng kiến họ 3 lần to tiếng cãi vã. Khi họ cãi nhau, tôi có nghe loáng thoáng ông Ba nói là gia đình ông Được cản trở việc làm ăn của ông ấy”, chị Hương nói.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật