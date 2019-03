Diễn biến khó lường trong vụ người vợ chém chết kẻ sát hại chồng mình

Trao đổi với phóng viên Báo Người lao động ngày 12/3, Công an tỉnh Long An xác nhận đã cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tạm thời về nhà lo hậu sự cho chồng là ông Võ Tấn Hội (38 tuổi, chồng bà Hằng).

Đồng thời công an cũng có mặt tại nhà bà Hằng - đầu mối chính trong vụ án để giám sát và xử lý theo quy định pháp luật sau khi bà lo đám tang cho chồng xong. Theo Công an tỉnh Long An, hướng xử lý thế nào thì cơ quan tố tụng sẽ bàn bạc theo trình tự và đúng quy định pháp luật.

Gia đình chị Hằng cho biết đối tượng Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, sát hại anh Hội, đã tử vong) vốn đang nợ vợ chồng chị Hằng 60 triệu đồng. Nhiều lần gia đình yêu cầu trả nhưng đối tượng khất lần.

Đám tang tại nhà nghi phạm Nguyễn Thành Trung. Ảnh: Zing

Trao đổi với Zing, chú họ của đối tượng Nguyễn Thành Trung là ông Nguyễn Thanh Sang (49 tuổi) cho biết, sáng 11/3, nghe công an xã báo tin Trung gây án mạng, rồi bị vợ chủ nhà chém lại tử vong, ông Sang cùng người thân lên chờ nhận xác cháu về nhà mai táng.

Băn khoăn về cái chết của Trung, ông Sang nói: "Nghe người ta nói vợ thằng Hội chém một nhát nhưng làm sao... (đã lược bớt chi tiết ghê rợn).... dữ vậy”, ông Sang thắc mắc, “Nó chết rồi còn mang tiếng là thằng giết người, đồ ăn cướp. Đi đâu cũng nghe họ bàn tán, tủi nhục ghê lắm”.

Ông Sang cũng cho biết, cả dòng họ, hơn 3 đời nhà Trung "cắm dùi" ở cái đất ấp Thuận Bắc này, gia sản ông bà để lại cho con cháu không ít. Gần 40ha đất chia đều ra, ai cũng có phần, ai cũng biết làm ăn, chưa hề tai tiếng.

Bà Sáu, người thân của đối tượng Trung cho biết: "Dòng họ tui sống bằng nghề đông y gia truyền, giúp đỡ biết bao hoàn cảnh nghèo, khó khăn, vượt qua bệnh tật. Trung là đứa được chọn kế nghiệp của gia đình".

"Nó được cho ăn học hành đàng hoàng, sau khi ra trường về công tác ở khoa Đông y của Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc. Sau này nó được điều chuyển về Trạm y tế xã Thuận Thành, vợ nó cũng làm ở đó", bà Sáu đau khổ chia sẻ về đứa cháu của mình.

Hiện trường xảy ra vụ án

Bàn về việc bà Hằng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, rất nhiều luật sư cho rằng phải khám nghiệm hiện trường thực tế mới xem xét yếu tố này.

Trao đổi với Zing, Luật sư Phan Vũ Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, việc trộm vào nhà và nên ứng xử ra sao được tranh cãi rất nhiều. Khi gặp một hành vi vi phạm pháp luật thì luật sư cho rằng cần ngăn chặn hành vi đó nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của mình; nhưng chúng ta cũng sẽ không đi quá đà với hành vi chống lại hành vi vi phạm pháp luật đó.

Với vụ việc này, Trung vừa đâm chết anh Hội và tiếp tục dùng dao đuổi, đâm chị Hằng thì việc chị này chụp được con dao và đâm khiến Trung tử vong là nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng.

"Việc đâm kẻ trộm nằm trong quá trình bắt trộm, chị Hằng chống trả tương xứng với việc cầm dao uy hiếp và đâm chị của hắn ta. Nếu người vợ không đâm lại Trung thì có thể người chết là chính chị. Nên trong trường hợp này, hành vi của chị Hằng được coi là phòng vệ chính đáng", luật sư Tuấn phân tích.

Do phòng vệ chính đáng được quy định không phải là tội phạm nên các luật sư cho rằng nếu đúng như thông tin báo chí phản ánh thì người vợ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật