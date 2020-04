Diễn biến bất ngờ vụ vợ cùng con trai bắn chết chồng

Liên quan đến việc 2 mẹ con bắn chết chồng/cha xảy ra ở huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), CQĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi Giết người.



Danh tính 2 bị can là Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, vợ nạn nhân) và Phạm Phi Trường (19 tuổi, con trai nạn nhân), cùng trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh. Nạn nhân là Phạm Văn Dũng (56 tuổi, chồng bà Nga, đồng thời là bố đẻ của Trường).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Sáng 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường đã thay đổi lời khai về nguyên nhân sát hại ông Phạm Văn Dũng.

Theo lời khai ban đâu, bà Nga cùng con trai khai lên kế hoạch mua súng, bắn chết chồng để giải tỏa uất hận vì thường xuyên bị hành hạ.

Tuy nhiên, trong lời khai mới nhất của 2 đối tượng đã hé lộ một sự thật khác. Theo báo Công an TP HCM, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện lời khai của mẹ con Nga có điều uẩn khúc, mâu thuẫn.

Bằng linh cảm nghề nghiệp, cho rằng mẹ con can phạm chưa khai hết, khai thật về động cơ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự cử trinh sát xuống hiện trường nắm thông tin.

Trung tá Phạm Ngọc Đằng, Đội trưởng Đội án điều tra - Phòng CSHS Công an Lâm Đồng, cho biết, qua đấu tranh, lời khai mới nhất của mẹ con can phạm Nga có tình tiết mới.

Nga thú nhận, vợ chồng bà này có cuốn sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng, gửi ngân hàng. Thời gian qua, Nga nhiều lần đi rút tiền về cho Trường tiêu xài. Đến khi rút hết số tiền này, lo sợ ông Dũng phát hiện, gia đình xào xáo, Nga và Trường bàn nhau sát hại ông Dũng.

Phía Viện kiểm sát có thông tin, ông Dũng có uống rượu nhưng không nhiều, không phải thành phần rượu chè be bét. Can phạm Nga từng là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn 5. Nga nuông chiều con cái, trong khi cả 2 con trai đều thuộc thành phần hư hỏng.

Trước khi bị bắt, Trường đang cầm 2 chiếc xe máy (8 triệu đồng và 10 triệu đồng) đều là xe mượn. Nga hiện còn nợ 30 triệu của hàng xóm do vay để trả nợ cho con trai.

Dù 2 con hư hỏng, không chịu lao động, nhưng Nga vẫn giấu chồng nuông chiều, đáp ứng các nhu cầu phi lý của chúng khiến giữa ông Dũng và Nga mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái. Mâu thuẫn lớn dần, đến lúc vợ và con đã lạnh lùng bàn mưu, lên kế hoạch sát hại chồng, cha mình.

Trung tá Đằng cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các thông tin trên để vụ án được giải quyết, xử lý theo pháp luật, đúng người, đúng tội.

Khẩu súng là hung khí gây án được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: NLĐ

Trước đó ngày 4/4, ông Phạm Văn Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sĩ phát hiện vết thương của ông Dũng do đạn bắn. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Công an xác định bà Nga và con trai liên quan đến vụ án nên tạm giữ để điều tra.

Tại công an, bà Nga khai trong thời gian sống chung 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con.

Do bị chồng chèn ép lâu ngày nên bà Nga chủ động nói với con, nếu còn bị ông Dũng đánh, sẽ giết người này. Sau đó, Trường mua khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn về đưa cho bà Nga.

Đến sáng 4/4, bà Nga dùng súng bắn ông Dũng sau đó báo gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật